Ceny benzínov a nafty na slovenských pumpách neustále klesajú

13. apr 2020 o 12:24 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí motoristi sú v tomto roku svedkami neustáleho poklesu cien pohonných látok na čerpacích staniciach.

V porovnaní s úvodom roka je 95-oktánový benzín lacnejší až o vyše 15 percent a nafta si odpisuje zhruba 14,5 percenta.

Ceny idú nadol

„Pokles cien pohonných látok na našich pumpách je výsledkom výrazného poklesu cien ropy na svetovom trhu, ku ktorému dochádza už od začiatku tohto mesiaca,“ vysvetlila pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Jana Glasová.



Ceny na našich pumpách išli aj v štrnástom tohtoročnom týždni nadol, ale nie tak prudko ako týždeň predtým. Ceny 95-oktánového benzínu sa oproti predchádzajúcemu týždňu znížili o 1,7 percenta.

Cena tohto typu benzínu sa tak nachádzala na priemernej úrovni 1,136 eur za liter. Cena 98-oktánového benzínu bola vo výške 1,318 eur za liter a v medzitýždennom porovnaní klesla o 0,9 percenta. Rovnaké zlacnenie, o 0,9 percenta, zaznamenala aj nafta, ktorej priemerná cena klesla na úroveň 1,070 eur za liter.



Prudký prepad cien ropy na svetovom trhu v dôsledku koronavírusu viedol k tomu, že tankujeme výrazne lacnejšie ako pred rokom.

„V medziročnom porovnaní sú ceny 95-oktánového benzínu nižšie až o 15,5 %. Lacnejší je aj 98-oktánový benzín, a to o 14,8 % a nafta o 13,8 %,“ spresnila Glasová.

Ceny ropy výrazne klesajú

Ceny čierneho zlata výrazne klesajú už od začiatku marca, čo má za následok aj prepisovanie cenoviek na našich pumpách smerom nadol.

Ropa Brent sa ešte v predminulom týždni prepadla dokonca až k 22-dolárovej hranici. Z týchto extrémne nízkych úrovní sa jej však minulý týždeň podarilo zotaviť a vystúpila k hranici 35 dolárov za barel.

„Podpísali sa pod to slová amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý vyhlásil, že Saudská Arábia a Rusko sa dohodnú na obmedzení produkcie ropy. To vystrelilo ceny čierneho zlata najprv prudko nahor, následne ropa časť ziskov vymazala. Postoj trhov totiž začal byť pomerne skeptický k tomu, že by dohoda o obmedzení ťažby mohla uzrieť svetlo sveta,“ dodala Glasová.



Nateraz sa zdá, že Saudská Arábia aj Rusko sú ochotné dohodu uzavrieť. Ostatní ropní producenti by takýto krok isto podporili.

Otázne však podľa analytičky zostáva, v akom rozsahu by boli ťažobné kvóty dohodnuté a ako dlho by trvali. Ani výrazné produkčné škrty by však podľa Glasovej zrejme nedokázali vykompenzovať obrovský prepad dopytu po rope, ktorý je spôsobený súčasnou pandémiou.



„Preto očakávame, že ani prípadná dohoda nebude viesť k výraznému cenovému rastu na ropnom trhu a ceny ropy zostanú počas koronakrízy pod tlakom. Ak bude dohoda uzavretá, mohli by sa ceny stabilizovať na súčasných úrovniach v rozmedzí 30 až 35 amerických dolárov za barel. V prípade, že by kartel k dohode nedospel, môžu sa ceny ropy prudko prepadnúť až k 25-dolárovej úrovni alebo aj nižšie,“ konštatovala Glasová.