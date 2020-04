V stávkových kanceláriách naberajú na popularite ešporty

13. apr 2020 o 9:49 SITA

BRATISLAVA. Aj napriek tomu, že športový svet sa takmer zastavil, tipéri si našli rôzne alternatívy, na ktoré naďalej stávkujú. Jednou z nich sú ešporty.

Za uplynulé týždne vzrástli celkové denné nábery na ešporty v stávkovej kancelárii Tipsport až sedemnásobne.

Agentúru SITA o tom informoval vedúci bookmakerov Tipsportu Pavol Boško. Rastúci záujem o tipovanie na súťažné hranie populárnych počítačových hier potvrdili aj stávkové kancelárie Niké a Fortuna.



Kým do konca februára mala stávková spoločnosť Tipsport v kurzovej ponuke hry ako Counter Strike, League of Legends a Dota 2, v tomto období pribudli aj kurzy na obľúbené športové tituly ako FIFA 20, NHL 20, NBA 2K, virtuálne Moto GP alebo Rocket League (autá hrajúce futbal).



„Dopyt tipérov po ešportoch je oproti nedávnej minulosti vysoký, a tak sme našu ponuku v tomto smere rozšírili približne štvornásobne. Vďaka väčšiemu záujmu našich klientov pribudli do nášho bookmakerovského tímu aj dvaja noví členovia. Kurzy na ešporty v súčasnosti tvoria aj kolegovia, ktorí mali pred vypuknutím krízy na starosti klasické športy,“ vysvetlil Pavol Boško.



Výrazný nárast v tipovaní na ešporty potvrdila aj stávková spoločnosť Niké. "Dnes v podstate klienti tipujú len športové súboje v Bielorusku, kde život pokračuje bez prerušenia, alebo e-games, teda súťažné hranie populárnych počítačových hier," priblížil content & PR manager Niké Jozef Petko.



Nezvyčajný rozmach uzavretých stávok na ešport potvrdila aj stávková kancelária Fortuna.

"Vzhľadom na to, že boli prerušené takmer všetky relevantné športové súťaže, objem kurzových stávok sa pochopiteľne u nás čiastočne znížil – aj z dôvodu zatvorenej pobočkovej siete. Výnimku tvoria snáď len elektronické športy (Counter strike, League of Legends, Dota a pod.), ktoré zažívajú nebývalý rozmach a ktorých ponuku máme najširšiu v histórii," dodalo pre agentúru SITA marketingové oddelenie Fortuny.