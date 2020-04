Zamestnávatelia upozornili na nedostatočne sanovanú ekonomiku

Približne 1,5 miliardy eur mesačne nestačí, náklady na škody budú omnoho drahšie.

12. apr 2020 o 11:52 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slovenská vláda zatiaľ plánuje pomoc ekonomike postihnutej opatreniami proti šíreniu nového koronavírusu dotáciami vo výške približne 1,5 miliardy eur mesačne.

Ak sa podcení pomoc, škody budú vyššie

Podľa prezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Tomáša Malatinského je táto suma nedostatočná a náklady na oživenie ekonomiky budú preto neskôr oveľa vyššie.

Pokiaľ nebudú mať firmy dostatočný kapitál, hrozí dokonca zmena vlastníkov infraštruktúry.

"Určite si nemyslím, že je to suma dostatočná. Dokonca tvrdíme, že keď bude takto nedostatočne sanovaná ekonomika, tak tie náklady neskôr budú ďaleko väčšie," povedal Malatinský v podcaste portálu Slovgas Otvorene o plyne.

Hrozba predaja podnikov

Nemecko, USA, ale dokonca napríklad aj susedné Česko plánujú naliať do ekonomiky v prepočte na jedného obyvateľa podstatne viac peňazí, čo môže Slovensko po skončení krízy znevýhodniť.

"Nemecko dáva dokonca také fondy, aby túto situáciu niekto nevyužil na kúpenie infraštruktúry," povedal prezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.

O takejto možnosti by podľa neho malo uvažovať aj Slovensko a prípadne by to mohla byť téma aj na celoeurópsku diskusiu.

"Určite by nevadilo, keby infraštruktúrny podnik vlastnila krajina z EÚ, ale určite by vadilo, keby to bol niekto iný, niekto, kto nectí demokratické princípy," myslí si Malatinský.

Nemecko podľa neho vyjde z krízy aj vďaka štedrej podpore vlády posilnené a nedá sa vylúčiť ani veľká expanzia nemeckých firiem.

Zmení to správanie ľudí

Zatiaľ nie je jasné, ako bude kríza spôsobená ochorením COVID-19 dlho trvať.

Súvisiaci článok Sulík v biznise: Z najlepšieho obchodu mu tečú peniaze dodnes Čítajte

Pokiaľ sa však nepodarí nový koronavírus rýchlo zlikvidovať, budeme sa s ním musieť naučiť žiť a pracovať.

"V každom prípade už teraz viem povedať, že to zmení spoločnosť. Zmení to správanie ľudí, my zistíme, že veľa vecí dokážeme robiť z domu, nepotrebujeme na všetko chodiť na úrady. To znamená, že mnoho vecí sa stane jednoduchšími," povedal Malatinský.

Niektoré odvetvia však možno tieto zmeny neprežijú. "Možno sa bude robiť menej konferencií, možno sa budú robiť cez internet, ale určite sa svet zmení," dodal.