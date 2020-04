Nissan nedokázal naplniť obchodné plány

Automobilka bude schopná vrátiť sa k ročnému predaju len na úrovni 5 miliónov áut.

12. apr 2020 o 11:25 TASR

TOKIO. Vedenie japonskej automobilky Nissan Motor, ktorá zápasí s problémami, je čoraz presvedčenejšie, že firma musí radikálne "zoštíhlieť", aby sa odrazila od dna.

Plán reštrukturalizácie, ktorý automobilka plánuje zverejniť na budúci mesiac, tak bude pravdepodobne zahŕňať zníženie ročného cieľa v predaji o 1 milión vozidiel.

Uviedli to zdroje zo spoločnosti, ktoré nechceli byť menované.

Pandémia zvýšila tlak na redukciu

Tržby a zisky Nissanu klesali už pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu a rýchlo ubúda aj hotovosť.

To núti automobilku upustiť od agresívnych plánov expanzie, ktoré presadzoval jej bývalý šéf Carlos Ghosn. Pandémia tak ešte zvýšila naliehavosť a tlak na redukciu veľkosti firmy.

Nový plán predaja nebol zatiaľ dokončený a nie je ani jasné, či ho automobilka v súčasnej situácii formálne zverejní.

Odhad predaja klesol na 5 miliónov áut

Podľa analytikov by mal Nissan pri plánoch na reštrukturalizáciu do marca 2023 vychádzať z predpokladu, že bude schopný vrátiť sa k ročnému predaju len na úrovni 5 miliónov automobilov, uviedli dva zdroje. To by znamenalo veľké zníženie výrobnej kapacity.

Vlani v júli pritom vtedajší generálny riaditeľ Hiroto Saikawa, ktorý medzitým odstúpil z funkcie, znížil cieľ predaja na 6 miliónov automobilov ročne z približne 8 miliónov áut, ktoré plánoval ešte Ghosn.

Nissan pravdepodobne predal v uplynulom finančnom roku, ktorý sa skončil 31. marca 2020, zhruba 5 miliónov áut. A jeho tohtoročný výhľad je pre pandémiu oveľa pochmúrnejší.

"Nissan sa roky snažil o ročný objem predaja na úrovni 7 - 8 miliónov vozidiel. No nikdy nedokázal predať oveľa viac ako 5 miliónov áut," uviedol jeden zo zdrojov.

Dodal, že vzhľadom na aktuálnu situáciu vo svete už automobilka nemôže uvažovať o dosiahnutí pôvodného cieľa. Do úvahy tak pripadá revízia plánov smerom nadol, čo sa premietne do výroby v rokoch 2020 - 22.

Tretí zdroj dodal, že konečný počet by mohol byť dokonca nižší ako 5 miliónov áut vzhľadom na vplyv vírusu, ktorý narúša dopyt po automobiloch na celom svete.