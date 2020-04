Nákladné vozidlá majú výnimku na jazdu až do konca Veľkej noci

Výnimka platí pre nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestáca aj cestách I. triedy.

12. apr 2020 o 11:15 SITA

BRATISLAVA. Všeobecná výnimka zo zákazu jazdy pre nákladné automobily cez Slovensko v období veľkonočných sviatkov po piatku 10. apríla platí aj v nedeľu 12. a v pondelok 13. apríla.

Prezídium Policajného zboru povolilo výnimku vzhľadom na výskyt koronavírusu so zámerom znížiť koncentráciu vodičov nákladných motorových vozidiel na odpočívadlách a odstavných plochách a zabezpečiť plynulý tranzit cez územie SR.

Polícia môže zakázať jazdu

Výnimka podľa polície platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území SR.

"Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie príslušníka polície zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak si to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky," uviedla polícia.

Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia na svojom portále v tejto súvislosti informuje o výnimke zo zákazu jázd kamiónov v európskych krajinách.

V Českej republike na základe rozhodnutia ministerstva dopravy je udelená výnimka zo zákazov jázd cez víkendy a štátne sviatky na diaľniciach a cestách I. triedy pre všetky vozidlá a súpravy s celkovou povolenou hmotnosťou nad 7,5 tony, ako aj pre nákladné a špeciálne vozidlá s prípojným vozidlom a celkovou povolenou hmotnosťou nad 3,5 tony.

"Platnosť výnimky je stanovená odo dňa 13. marca 2020 od 15. hodiny po dobu trvania núdzového stavu," priblížil ČESMAD Slovakia.

Na celom území Rakúska, Maďarska a Talianska sú do odvolania zrušené zákazky jázd počas víkendov a štátnych sviatkov pre nákladné vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony.

V Slovinsku udelili výnimku zo zákazu jazdy po piatku 10. apríla (od 14:00 do 21:00) aj v nedeľu a nepracovných dňoch od 8:00 do 21:00.

Na celom území Francúzska sú do 20. apríla zrušené zákazy jázd pre nákladné vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony.

"V Rumunsku bol do 16. apríla 2020 zrušený zákaz jazdy pre vozidlá nad 7,5 t na ceste DN1 (E60) v úseku Ploiesti - Brasov. Zákaz jazdy na DN1 v úseku Biukurešť -Ploiesti je stále v platnosti," uviedlo združenie cestných dopravcov.

V Nemecku sú povolenia podľa regiónov

Nemecko dočasne zrušilo zákazy jázd cez víkendy a štátne sviatky pre nákladné autá s celkovou hmotnosťou nad 7,5 tony v rôznych termínoch podľa jednotlivých regiónov.

Všeobecná výnimka bez ohľadu na druh tovaru, vrátane ciest naprázdno platí v Hamburgu do 16. apríla, v Bádensku-Württembersku, v Durínsku a v Bavorsku do 19. apríla, v Brandenbursku, v Porýní-Falcku a v Šlezvisku-Holštajnsku do 26. apríla.

V Dolnom Sasku a v Severnom Porýni Vestfálsku je všeobecná výnimka do 30. mája, v Sasku do 31. mája, v Berlíne a v Brémach do 1. júna, v Hesensku a v Meklenbursku-Predpomoransku do 30. júna, v Sasku-Anhaltsku do 31. augusta a v Sársku do odvolania.

V Bavorsku je navyše pre prepravu trvanlivých potravín a hygienických potrieb, ako aj zásobovanie maloobchodu výnimka od 20. apríla do 30. mája.