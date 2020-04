Bulharsko sa prihlási do čakárne na euro koncom apríla

Sofia svoju žiadosť v čase koronakrízy urýchľuje.

10. apr 2020 o 16:15 TASR, ČTK

SOFIA. Bulharsko sa prihlási do "čakárne na euro", teda do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, koncom apríla. Oznámil to v piatok premiér Bojko Borisov.

Vyhlásil tiež, že Sofia urýchli svoju žiadosť po tom, ako o svojom pláne diskutovala s prezidentkou Európskej centrálnej banky Christine Lagardovou a vysokými predstaviteľmi Európskej komisie.

"Táto (koronavírusová) kríza nám ukázala, že tí, ktorí sa nachádzajú v eurozóne a v jej čakárni, budú mať na oživenie miliardy eur. Tí, ktorí tam nie sú, si budú musieť požičať za vysoké úrokové sadzby," povedal novinárom.

Bulharský premiér dodal, že je presvedčený, že Bulharsko spolu s Chorvátskom sa bude môcť pripojiť k eurozóne.

Bulharsko, ktoré sa stalo členom EÚ v roku 2007, už splnilo všetky oficiálne kritériá na prijatie eura - má rozpočtový prebytok, nízky dlh aj miernu infláciu. Je však najchudobnejším členom únie, hrubý domáci produkt (HDP) na osobu je na 49 percentách európskeho priemeru. Podľa mnohých názorov je na vine korupcia.

Eurozóna má v súčasnosti 19 členov. Naposledy sa rozšírila o Litvu, ktorá prijala euro začiatkom roka 2015.