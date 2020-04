Mexiko zastavilo dohodu ropných veľmocí o znížení ťažby

Saudská Arábia a Rusko odložili spory, teraz však nesúhlasí Mexiko.

10. apr 2020 o 11:15 TASR

VIEDEŇ. Najväčší producenti ropy z aliancie OPEC+ s výnimkou Mexika súhlasili so znížením produkcie ropy v máji a júni o desať miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne.

Mexiko tak pozastavilo dohodu aliancie, ktorú tvoria členovia Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom.

Mexiko sa odpojilo od videokonferencie

So znížením ťažby pritom súhlasili Saudská Arábia, líder OPEC, aj Rusko. Práve na odmietavom postoji Moskvy k návrhu Rijádu na ďalšie zníženie ťažby, stroskotali marcové rokovania OPEC+ o predĺžení predchádzajúcej dohody o limitoch na ťažbu, ktorá vypršala 31. marca.

Obe krajiny začali následne zvyšovať svoju produkciu a rozpútali na ropnom trhu cenovú vojnu. Tá viedla k strmému poklesu už aj tak nízkych cien komodity, pričom skladové kapacity na uloženie nadbytočnej ropy sa rýchlo zapĺňajú.

Vo štvrtok však Saudská Arábia a Rusko odložili spory, ukončili cenovú vojnu a súhlasili so znížením ťažby. No pre zmenu sa k dohode odmietli pripojiť mexickí predstavitelia a odpojili sa od videokonferencie.

Snažia sa ich presvedčiť

Delegáti z ostatných krajín teraz dúfajú, že presvedčia Mexiko, aby sa v piatok zúčastnilo na ďalších rokovaniach. Navrhovaná dohoda vyžaduje, aby všetci producenti znížili ťažbu o 23 percent, uviedla agentúra Bloomberg.

Ceny ropy zamierili opäť nadol po zverejnení správy, že dohodu sa zatiaľ nepodarilo dotiahnuť do konca. Okrem toho majú investori obavy, že to nebude stačiť na kompenzáciu prudkého poklesu dopytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Podľa návrhu dohody by sa limity na ťažbu mali v druhom polroku zmierniť na osem miliónov barelov denne, a od januára 2021 do apríla 2022 na šesť miliónov barelov/deň. No to, či nadobudne platnosť, závisí od súhlasu Mexika, uviedol po stretnutí ropný kartel.

Podiel Mexika na znížení produkcie predstavuje 400-tisíc barelov denne. Mexická ministerka energetiky Rocío Nahle Garcíaová na Twitteri napísala, že jej krajina navrhla zníženie o 100-tisíc barelov denne.

Okrem toho Saudská Arábia usporiada v piatok tiež samostatnú videokonferenciu ministrov energetiky zo skupiny 20 najväčších svetových ekonomík - G20 v snahe zabezpečiť "stabilitu na ropnom trhu".

Podľa niektorých zdrojov totiž Rusko naďalej trvá na tom, že dohoda bude možná iba vtedy, ak aj USA znížia produkciu.