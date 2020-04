Ministri financií Európskej únie sú blízko kompromisu o záchrannom balíku

Problémom sa stal návrh južných štátov na emisiu spoločných dlhopisov eurozóny.

9. apr 2020 o 19:31 TASR

BERLÍN. Ministri financií Európskej únie (EÚ) sú blízko kompromisu o záchrannom balíku, ktorý by pomohol zmierniť ekonomické dôsledky pandémie nového koronavírusu.

Uviedla to vo štvrtok nemecká kancelárka Angela Merkelová.

"Dúfam, že bude výsledok. Bolo by to jednoducho veľmi dobré znamenie, najmä preto, že sú k tomu veľmi blízko," uviedla Merkelová v čase, keď sa ministri pripravovali na rokovania.

"Viete, že neverím, že by sme mali mať tzv. spoločný dlh," povedala a zdôraznila, že existuje veľa ďalších možností, ako prejaviť solidaritu. Ako príklad uviedla program podpory skráteného pracovného času "SURE".

Ministri financií sa v stredu (8. 4.) po 16 hodinách diskusií nedohodli na záchrannom pláne, preto budú v rokovaniach pokračovať vo štvrtok.

Jablkom sváru sa stal návrh južných štátov na emisiu spoločných dlhopisov eurozóny, s čím nesúhlasia štáty na severe, ako sú Nemecko a Holandsko.

A Holandsko trvalo tiež na tom, aby boli úvery z európskeho záchranného fondu spojené s podmienkami, čo sa zase nepáči Taliansku a Španielsku, pretože by to znamenalo kontroly zo strany bruselských audítorov, ako to bolo v prípade Grécka alebo Portugalska, keď požiadali o záchranné úvery.