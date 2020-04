Mliekarne žiadajú usmerneia v prípade zistenia koronvírusu

Nemajú totiž od štátu inštrukcie ako v takomto prípade postupovať.

9. apr 2020 o 16:11 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí spracovatelia mlieka sa obávajú situácie, že by hoci len jeden z ich zamestnancov bol pozitívne diagnostikovaný na chorobu COVID-19.

Jasné inštrukcie od štátu, ako budú kompetentné orgány smerom k mliekarni, ktorej zamestnancovi bola choroba COVID-19 pozitívne diagnostikovaná pristupovať, však zatiaľ nemajú.

Vo štvrtok o tom informoval Slovenský mliekarenský zväz.

Do procesu výroby môže zasiahnuť ministerstvo

Väčšina spracovateľov mlieka pritom patrí k subjektom hospodárskej mobilizácie, čo znamená, že v časoch nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl a záchranných zložiek, majú priamu povinnosť riadiť sa pri výrobnom programe príkazmi nadriadeného orgánu, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Z tejto povinnosti, ktorej predchádza vyhlásenie krízovej situácie napríklad vyplýva, že mliekarne ako subjekty hospodárskej mobilizácie sa musia podriadiť svojím výrobným programom potrebám štátu z hľadiska zabezpečenia životne nevyhnutných tovarov,“ povedal prezident Slovenského mliekarenského zväzu Stanislav Voskár.

Mliekarne patria medzi prednostné podniky

Okrem povinností im z toho vyplývajú aj možné výhody. V krízovom stave sú subjekty hospodárskej mobilizácie zaradené do systému prednostného zabezpečenia surovinami, energiami alebo pohonnými hmotami.

Pracovníci takéhoto subjektu sú oslobodení od výkonu mimoriadnej služby a nebudú pridelení na plnenie iných úloh v národnom hospodárstve, alebo pri obrane štátu.

„Každá mliekareň zaradená medzi subjekty hospodárskej mobilizácie má vypracovaný svoj krízový plán, ktorý každoročne zasiela spolu s inými informáciami na ministerstvo pôdohospodárstva,“ informuje prezident Slovenského mliekarenského zväzu.

Zabezpečenie plynulého spracovania mlieka

Za krízový manažment je priamo v subjektoch hospodárskej mobilizácie zodpovedná osoba.

Práve tento pracovník obrany a ochrany sa spolu s manažmentom podniku podieľa na plnení úloh a opatreniach hospodárskej mobilizácie.

Jednou z nich je aj zabezpečenie plynulého spracovania mlieka na výrobu mliečnych produktov v prípade, ak by sa medzi zamestnancami objavil kolega s pozitívnym výsledkom na COVID-19.

„Mliekari sú si vedomí dôležitosti svojej úlohy. U všetkých spracovateľov bolo prijatých množstvo opatrení, ktoré fungujú preventívne, s cieľom zabezpečenia ich prevádzky,“ pokračoval Stanislav Voskár.

Mliekari žiadajú usmernenia

Spracovatelia mlieka dnes paradoxne pociťujú najväčšiu neistotu z možnej reakcie zo strany štátu, keďže chýba jasná definícia, ako sa bude v prípade pozitívneho výsledku zamestnanca na COVID-19 postupovať.

„Apelujeme na zodpovedné orgány, aby boli všetky usmernenia a opatrenia v krízovom scenári pre potravinárov prijímané s rozvahou a zdravým úsudkom. Navrhujeme preto napríklad zriadenie tímu pod záštitou rezortného ministerstva, ktorý bude v takýchto prípadoch schopný okamžite a kompetentne reagovať. Samozrejme tak, aby bola zabezpečená nepretržitá činnosť spracovateľa," uviedol Stanislav Voskár.

"Na jednotlivé mliekarne sú naviazané desiatky mliečnych fariem a pozastavenie výroby by spôsobilo obrovské škody nielen farmárom, spracovateľom, ale narušilo by to aj plynulosť zásobovania potravinami,“ dodal Stanislav Voskár.