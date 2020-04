Skupina MOL znižuje prevádzkové náklady a kapitálové výdavky

Skupina stiahla svoj cieľ v oblasti prevádzkového zisku pre tento rok.

9. apr 2020 o 8:19 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Ropná a plynárenská skupina MOL znižuje prevádzkové náklady a kapitálové výdavky.

Chce totiž mať pri súčasnej koronakríze k dispozícii hotovosť, ktorá jej umožní fungovať aj v prípade dlhšej krízy.

„Zaviedli sme opatrenia, ktoré zmierňujú dopady súčasnej situácie na skupinu a umožnia, aby sme vyšli z tejto krízy silnejší,“ informovala skupina.

Odložili všetky investície

Skupina MOL pre pandémiu stiahla svoj cieľ v oblasti prevádzkového zisku pre tento rok. Znížila kapitálové výdavky o 25 % pod hranicu 1,5 miliardy amerických dolárov revíziou všetkých projektov a odložením všetkých investícií, ktoré môžu byť posunuté.

Súvisiaci článok Majiteľ Terna: Ukázalo sa, že pre vládu nie je ekonomika prioritou Čítajte

„Rozhodli sme sa o udržaní dostatočnej likvidity aj po ukončení transakcie s ACG, po ktorej bude k dispozícii približne 2,0 až 2,5 miliardy dolárov, čo nám umožní zvládnuť aj potenciálne dlhšiu krízu a chopiť sa príležitostí hneď po návrate do normálu,“ spresnila skupina.

MOL si ponechá zisk po zdanení z roku 2019 až do úplnej normalizácie situácie, keď by sa mohol na základe rozhodnutia akcionárov vyplatiť ako dividendy.

V uplynulých týždňoch skupina MOL zaviedla rôzne opatrenia a využila nové riešenia na zníženie pravdepodobnosti infekcie medzi zamestnancami a zákazníkmi.

„Tieto preventívne opatrenia sú zavedené v maloobchode, downstreame aj upstreame. Znižujú sociálne kontakty, zvyšujú povedomie o hygienických opatreniach, zabezpečujú pre zamestnancov ochranné pomôcky, upravujú harmonogram zmenovej práce na prevádzkach aj pri ťažbe, nariaďujú testovanie zamestnancov kľúčových prevádzok a prácu z domu pre všetkých, u ktorých je to možné,“ dodala skupina.

Obdobie neistoty

„Svet čelí bezprecedentnej výzve. Náš život sa za posledných pár týždňov úplne zmenil.

Energetický priemysel, aj keď má lepšiu pozíciu na zvládnutie ekonomických ťažkostí ako iné segmenty, vstúpil do obdobia neistoty, s akým sa pravdepodobne nikdy predtým nestretol a scenáre siahajú až do extrémov, ktoré boli ešte pred pár týždňami nepredstaviteľné,“ povedal predseda predstavenstva skupiny MOL Zsolt Hernádi s tým, že skupina vstúpila do tohto zložitého obdobia v dobrej kondícii.

„Som si istý, že z neho vyjdeme ešte silnejší a s dôležitými skúsenosťami,“ uzavrel Hernádi.

Skupina MOL je integrovaná, medzinárodná ropná a plynárenská spoločnosť so sídlom v Budapešti. Pôsobí vo viac než 40 krajinách, zamestnáva tím 25-tis. pracovníkov na celom svete a má za sebou viac než storočnú tradíciu v priemyselnom odvetví.

Prieskumné a ťažobné aktivity skupiny MOL vychádzajú z viac než 75-ročných skúseností v oblasti uhľovodíkov. V súčasnosti má ťažobné aktivity v ôsmich krajinách a prieskumné aktíva v trinástich krajinách.

Skupina MOL prevádzkuje v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca štyri rafinérie a dva petrochemické závody v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť 1 900 čerpacích staníc v desiatich krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.