Bizniscentrá žiadajú upraviť podmienky práce z domu či odklad poistného

8. apr 2020 o 17:51 TASR

BRATISLAVA. Po živnostníkoch, malých aj veľkých firmách zverejnili svoje požiadavky na vládu aj centrá podnikových služieb.

Bizniscentrá žiadajú pre krízu spôsobenú pandémiou nového koronavírusu od vlády väčšiu flexibilitu pri zamestnávaní zmenou Zákonníka práce, zmenu podmienok pri práci z domu, súbeh mzdy a platby na ošetrovanie člena rodiny (OČR) Sociálnou poisťovňou či odloženie platieb odvodov do poisťovní na tri mesiace.

Informovalo o tom v stredu AmCham Business Service Center Forum (BSCF).

"Najväčšou hodnotou sektora sú zamestnanci. Centrá potrebujú kvalifikovaných pracovníkov a flexibilitu v zamestnávaní, ktorú môže priniesť len pružnejší a modernejší Zákonník práce, ktorý bude postavený na modernej filozofii rešpektujúcej otvorenosť slovenskej ekonomiky," uviedlo BSCF v tlačovej správe.

Po automobilovom a elektrotechnickom priemysle ide o tretie najväčšie odvetvie, ktoré na Slovensku priamo zamestnáva celkovo viac ako 37.000 ľudí.

Flexibilita a zoštíhlenie Zákonníka práce by sa malo týkať najmä začatia a skončenia pracovného pomeru, flexibilných foriem zamestnávania, organizácie pracovného času, nastavenia sociálnej politiky zamestnávateľa a kolektívno-právnych vzťahov.

Za najdôležitejšie považujú centrá oddeliť v Zákonníku práce prácu z domu (home office) od domáckej práce a telepráce. Zároveň by bizniscentrá chceli preniesť zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci z domu z organizácie na zamestnanca.

Odstrániť by sa podľa nich mala aj povinnosť zabezpečiť pri práci z domu rovnaké podmienky na výkon práce ako v priestoroch zamestnávateľa.

Počas pandémie požadujú bizniscentrá od štátu pri práci z domu úhradu 50 % mzdy zamestnanca.

Umožnilo by to podľa BSCF využiť na skrátený pracovný úväzok aj pracovníkov, ktorí majú malé deti a v súčasnosti poberajú od štátu peniaze na OČR. Štát by tak mohol týmto ľuďom podľa BSCF znížiť príspevok o polovicu.

Navrhujú aj odloženie platieb odvodov

Centrá navrhujú aj odloženie platieb odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní o tri mesiace pre všetky skupiny zamestnancov vrátane skrátených úväzkov a "dohodárov".

Odvody by firmy potom mali na základe splátkového kalendára zaplatiť do roka od skončenia krízy. Od vlády chcú záruku, aby odloženie platieb nemalo vplyv na vyplácanie podpory v nezamestnanosti či prístupu k zdravotnej starostlivosti.

Centrá poskytujú služby s vysokou pridanou hodnotou najmä v oblastiach IT, správy finančných tokov, reportingu, účtovníctva a služieb zákazníkom.

V roku 2018 predstavovali mzdové výdavky celého sektora viac ako 800 miliónov eur, zamestnanci odviedli na dani z príjmu do štátneho rozpočtu 130 miliónov eur a celkové odvody spoločností a zamestnancov dosiahli úroveň takmer 400 miliónov eur.