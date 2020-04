Foxconn Slovakia obnoví výrobu po veľkonočných sviatkoch

Rozsah výroby je upravovaný podľa aktuálneho dopytu.

8. apr 2020 o 17:18 SITA

BRATISLAVA. Spoločnosť Foxconn Slovakia po dočasnej odstávke obnoví výrobu po veľkonočných sviatkoch, teda od 14. apríla 2020.

Ako ďalej informuje výrobca spotrebnej elektroniky, rozsah výroby je upravovaný podľa aktuálneho dopytu.

Nitrianska fabrika vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 a jeho šírenia na Slovensku pozastavila výrobu 23. marca.

Už vtedy avizovala jej nábeh po veľkonočných sviatkoch. Zastavenie produkcie sa týkalo väčšiny zamestnancov, okrem oddelení, ktoré si vyžadujú kontinuálne práce z technologických alebo logistických dôvodov.



Foxconn podľa zverejnených údajov už pred dočasnou odstávkou zaviedol množstvo preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu a počas prerušenia výroby ich zintenzívnil.

"Všetci zamestnanci i dodávatelia boli už pred odstávkou povinní nosiť ochranné rúška v celom areáli firmy. Okrem už rozdaných rúšok čakajú na zamestnancov ďalšie, ktoré dostanú hneď po príchode do práce. Všetci zamestnanci, dodávatelia i návštevníci si pri každom príchode do práce povinne merajú teplotu a absolvujú dezinfekciu rúk. Pokračuje sa v intenzívnej dezinfekcii priestorov spoločnosti, autobusov zamestnaneckej dopravy, došlej pošty a zásielok, privážaný materiál sa preberá bez kontaktu s vodičmi nákladnej dopravy. Počas odstávky sa uskutočnila dezinfekcia výrobných liniek," uvádza spoločnosť.



Spoločnosť Foxconn Slovakia je na slovenskom trhu od júla 2010, jej začiatok však siaha až do 90. rokov, keď spoločnosť Sony Slovakia začala svoju výrobu v Trnave. Zameriava sa hlavne na výrobu LCD a OLED televízorov.