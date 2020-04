General Motors získal od americkej vlády kontrakt na výrobu 30-tisíc pľúcnych ventilátorov

GM bude spolupracovať s ventilátorovou firmou Ventec Life Systems.

8. apr 2020 o 16:52 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

WASHINGTON/DETROIT. General Motors (GM) získal od americkej vlády kontrakt na výrobu pľúcnych ventilátorov v hodnote takmer 500 miliónov USD (459,35 milióna eur).

Podľa kontraktu s americkým ministerstvom zdravotníctva automobilka vyrobí 30.000 ventilátorov, ktoré sú potrebné pri starostlivosti o pacientov s ťažkým priebehom choroby COVID-19. Hodnota kontraktu predstavuje 489,4 milióna USD.

Ide o prvý kontrakt na výrobu ventilátorov v rámci zákona o obrannej výrobe (Defense Production Act), na ktorý sa odvoláva prezident Donald Trump, aby použil kapacity súkromného sektora na produkciu vybavenia dôležitého pre boj s pandémiou nového koronavírusu.

GM bude spolupracovať s ventilátorovou firmou Ventec Life Systems, aby v rámci kontraktu dodal vláde 30.000 ventilátorov do konca augusta. Dodávka prvých 6132 kusov by sa mala zrealizovať do 1. júna.

Spoločnosť "splní vládny kontrakt a má kapacity, aby v prípade potreby dodala viac", povedal hovorca GM Jim Cain. Dodal, že súčasťou kontraktu je aj dodávka príslušenstva k ventilátorom, ako sú stojany, hadičky a podobne.

Minulý týždeň uviedla ďalšia americká automobilka Ford Motor, že v spolupráci so zdravotnou divíziou koncernu General Electric vyrobí v priebehu 100 dní 50.000 pľúcnych ventilátorov.