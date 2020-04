Slovensko získa z nevyužitých eurofondov vyše štyri miliardy eur na boj s koronavírusom

8. apr 2020

BRUSEL. Stáli predstavitelia členských štátov pri EÚ (COREPER) v stredu v Bruseli odsúhlasili návrh Európskej komisie (EK), ktorého cieľom je, aby sa nevyužité zdroje z európskych štrukturálnych fondov mohli urýchlene presmerovať na boj s pandémiou nového koronavírusu.

Pre TASR to potvrdil vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík.

Presmerovanie eurofondov

Podľa Javorčíka to umožní urýchlene presmerovať eurofondy na boj s novým koronavírusom, lebo ak doterajšie pravidlá na čerpanie eurofondov boli "zviazané" rôznymi podmienkami, teraz, počas krízy, je snaha tieto pravidlá uvoľniť, pričom členské krajiny môžu eurofondy presmerovať.

Vysvetlil, že keď sa to premietne do konkrétnych opatrení, všetky dostupné eurofondy by mohli byť využité v zdravotníctve, kde sú urgentné potreby pre lekárov, ale aj na nákup ochranných pomôcok pre tých najohrozenejších v prvej línii alebo pľúcnych ventilácií pre ťažko zasiahnutých pacientov a tiež na testovacie súpravy.

"Ale môžu byť využité aj celkovo v ekonomike, aby sme sa vyrovnali s dôsledkami koronakrízy," dodal slovenský diplomat. To znamená najmä zafinancovať záchranu firiem, najmä malých a stredných podnikateľov, udržať pracovníkov v zamestnaní a pomôcť vedcom pri vývoji vakcíny a testov.

Podľa jeho slov z pohľadu Slovenska ide o pozitívnu správu, lebo zatiaľ nezazmluvnené prostriedky na úrovni až 4,1 miliardy eur budú môcť byť presne na tieto účely veľmi rýchlo preorientované.

Vysvetlil, že návrh eurokomisie umožní 100 % spoluúčasť EÚ, čo znamená, že Únia nám celý jeden rok môže preplácať eurofondové projekty v plnej výške.

Ušetrené prostriedky

Za bežných okolností musia štát a prijímatelia určitým podielom prispieť na realizáciu eurofondových projektov. Štát bude takto ušetrené prostriedky zo štátneho rozpočtu môcť sústrediť na ďalšie potrebné opatrenia na riešenie súčasnej krízovej situácie.

Javorčík upozornil aj na to, že budú tiež možné rýchle a flexibilné presuny peňazí medzi fondmi a regiónmi.

Štandardne je suma eurofondov v každej krajine rozdelená medzi regióny podľa ich vyspelosti, teraz však bude umožnené prostriedky presúvať tam, kde ich krajina aktuálne najviac potrebuje.

Vďaka tomuto návrhu EK dočasne umožní flexibilné presúvanie peňazí medzi jednotlivými fondmi tak, aby zdroje prioritne smerovali na podporu zdravotníctva, zamestnanosti a podnikateľov.

Zmeny eurofondových programov bude exekutíva EÚ schvaľovať expresne, pričom projekty na boj s novým koronavírusom môžu krajiny financovať ešte pred schválením týchto zmien.

"Teraz je na nás doma, aby sme pomerne rýchlo vyhlásili patričné výzvy," odkázal Javorčík a vyjadril nádej, že na ministerstvách a aj na Úradne podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa na tom intenzívne pracuje.