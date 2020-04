Nezamestnanosť v Česku zostala v marci prekvapujúco na rekordne nízkej úrovni

Koncom roka by mohla nezamestnanosť v krajine podľa analytikov dosiahnuť úroveň do desať percent.

8. apr 2020 o 13:46 SITA

PRAHA. Miera nezamestnanosti v Českej republike sa v marci prekvapujúco nezmenila napriek epidémii koronavírusu.

České ministerstvo práce v stredu informovalo, že nezamestnanosť minulý mesiac zostala na úrovni 3 percentá.

Bez práce bolo v krajine v marci 225 678 ľudí, čo bolo najmenej od roku 1997. Analytici pritom predpovedali, že rast nezamestnanosti nastane už v marci a vplyv koronakrízy sa naplno prejaví v apríli.

Česká vláda schválila rôzne balíčky na pomoc ekonomike, ktorá sa dostala do ťažkostí pre prísne obmedzenia zamerané na zabrzdenie šírenia koronavírusu.

Vláda sľúbila vynaložiť do 40 mld. českých korún (CZK) na priamu pomoc a garancie úverov.