Slovenskí potravinári volajú v čase pandémie po väčšom vlastenectve

Vyzývajú štát, aby zásoboval verejné inštitúcie domácimi potravinami.

8. apr 2020 o 10:49 SITA

BRATISLAVA. Slovenskí potravinári volajú po väčšom potravinovom vlastenectve.

Národné vlády jednotlivých krajín Európy totiž práve v čase pandemickej situácie prinášajú konkrétne opatrenia na zvýšenie spotreby domácich potravín.

Podpora domácich producentov

Na Slovensku tomu podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) tak nie je.

Z radov potravinárov a poľnohospodárov sa preto ozývajú kritické hlasy a výzva k nevyhnutnej zmene. Agentúru SITA o tom v stredu informovala hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



Podpora domácej výroby potravín v európskych krajinách na národnej úrovni je v súčasnej zložitej situácii prioritou.

"Vidíme to napríklad v Chorvátsku, kde všetci verejní uchádzači (najmä v zdravotníctve, armáde a polícii) boli požiadaní, aby uprednostnili domácich výrobcov a obstarali minimálne 60 percent potravín z vlastnej produkcie. Zároveň je štát pripravený zasiahnuť a nakúpiť prebytky mlieka od jeho chorvátskych prvovýrobcov a spracovateľov," ozrejmila Holéciová.



Podpora domácich producentov je citeľná aj v Taliansku. "Štát napríklad rozhodol, aby sa v krajine najskôr skonzumovali talianske jahňatá a až v prípade ďalšieho dopytu po mäse môžu Taliani voziť jahňatá z iných krajín. To je aj dôvod, prečo slovenskí chovatelia majú už niekoľko týždňov problém s odbytom kvalitnej a mimoriadne zdravej jahňaciny, ktorú už dlhoročne pred veľkonočnými sviatkami vyvážajú práve do Talianska," pokračovala hovorkyňa SPPK.

„Správajme sa rovnako zodpovedne ako okolité krajiny. Navrhujeme, aby štát išiel príkladom a prioritne nakupoval slovenské agropotravinárske výrobky na priamy konzum pre organizácie verejnej a štátnej správy – nemocnice, vojsko, domovy sociálnych služieb atď., a rovnako aby vykúpil od výrobcov prebytky surovín a hotové potraviny do Štátnych hmotných rezerv,“ uviedol predseda Únie potravinárov Slovenska Stanislav Voskár.

Mimoriadna situácia v logistike

Na Slovensku sa v posledných dňoch v súvislosti s koronavírusom hovorilo o vytvorení dostatočnej zásoby potravín pre prípad, že by vypukla mimoriadna situácia v logistike potravinového tovaru v rámci EÚ.

Pre média to potvrdila aj Správa štátnych hmotných rezerv, podľa ktorej by sa mali zásoby doplniť. O návrhu mala vláda SR rozhodnúť ešte začiatkom apríla, no nakoniec bol z rokovania stiahnutý.



Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Potravinárskej komory Slovenska a Únie potravinárov Slovenska nie je dostatočne počuť hlasy slovenských politikov, ktoré by vyzývali ku zvýšenej spotrebe domácich potravín.

"Je nevyhnutné na všetkých úrovniach v spoločnosti významne podporiť potravinové vlastenectvo tak, aby dlhoročne oslabený potravinársky priemysel na Slovensku bol v súčasnej krízovej situácii dostatočne stimulovaný. V opačnom prípade sa môže stať, že za pár mesiacov už slovenské potraviny jesť nebudeme," dodala Holéciová.



„Práve slovenskými výrobkami si pomôžeme navzájom – zabezpečíme potraviny pre ľudí, doplníme štátne zásoby pre prípad núdze a zároveň uľahčíme domácim poľnohospodárom a potravinárov odbyt ich výrobkov. Dnes má dvojnásobne platiť, že naše potraviny majú v prvom rade skončiť na slovenskom stole," uzavrel prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.