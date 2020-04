Stávkové kancelárie prichádzajú o tržby, ľudia stávkujú málo

Stávkové kancelárie sú zatvorené, na online prešlo málo ľudí.

8. apr 2020 o 9:35 SITA

BRATISLAVA. Stávkové kancelárie pôsobiace na Slovensku Niké a Tipsport sa počas krízy spôsobenej koronavírusom stretávajú s výrazným prepadom tržieb a uzatvorených stávok.

Pre agentúru SITA to uviedli zástupcovia oboch spoločností. Zároveň dodali, že kríza v športe naopak pomáha stávkam na netradičné podujatia, do popredia sa medzi uzatvorenými stávkami dostali stolný tenis či e-šport, teda stávkovanie na profesionálne hranie počítačových hier.

Ľudia stávkujú menej

Aktuálna pandémia ovplyvnila celý športový svet, čo má zásadný vplyv aj na biznis so stávkovaním. Prakticky všetky športové súťaže sa prerušili, iné sa skončili.

"Z hľadiska predzápasových stávok len pre ilustráciu, kým v silnej sezóne sme týždenne mali viac než 150-tisíc podujatí, teraz ich je ani nie 20-tisíc. Podobne je to pri LIVE udalostiach. Dnes v podstate klienti tipujú len športové súboje v Bielorusku, kde život pokračuje bez prerušenia, alebo e-games, teda súťažné hranie populárnych počítačových hier," priblížil content & PR manager Niké Jozef Petko.



Pandémia spôsobila zrušenie veľkých podujatí ako sú futbalové EURO či hokejové MS, ktoré tradične patria k najtipovanejším udalostiam.

"Ďalšia vec, aj keď aktuálna situácia pominie, zo dňa na deň sa športové súťaže nezačnú. Aj to bude mať zásadný vplyv na náš biznis. Inými slovami, do "zelených čísiel“ sa začneme vracať omnoho neskôr ako firmy v iných podnikateľských segmentoch," pokračoval Petko.

Na online prešlo málo ľudí

Pozícia stávkových kancelárií je podľa spoločnosti Niké v porovnaní s inými podnikateľskými segmentmi oveľa náročnejšia.

"Kým v iných spoločnostiach, ktorých predajne sú zatvorené, prešli klienti do online sveta, v našom prípade je to zložitejšie. My sme naše pobočky zatvorili a náš príjem je tak v tomto smere na nule. Na druhej strane do onlinu prešlo možno len zopár klientov, ale reálne, prakticky sa nič nehrá, čiže na zvýšení online tržieb z tohto hľadiska to vôbec nepociťujeme," hovorí Petko.

Prepúšťať sa podľa Petka nechystajú. "Straty sa snažíme vykrývať šetrením na službách s našimi dodávateľmi, keďže väčšina líg sa nehrá. Alebo hľadaním ďalších dostupných súťaží, ktorých kurzy vypisujeme," dodal Petko.



Celkové denné nábery klesli stávkovej kancelárii Tipsport o viac ako tretinu.

"Momentálne sa snažíme dopĺňať kurzovú ponuku o športy, na ktoré koronavírus zatiaľ nemá efekt. Pribudli do nej napríklad africké, juhoamerické a nižšie ázijské futbalové ligy. Klienti sa postupne preorientovali aj na stolný tenis, spoločenské stávky či e-športy. Naša kurzová ponuka je podporená aj množstvom streamov v rámci TV Tipsport. Klienti tak neprichádzajú o možnosť live stávkovania," vysvetlil PR manager Tipsport Filip Timár.



Asi najväčšie obmedzenie spôsobil koronavírus podľa Tipsportu starším tipérom, ktorí boli zvyknutí navštevovať kamenné pobočky.

"Tie zostávajú od 14. marca 2020 uzavreté na neurčito. Až okolo 95 % stávok sa ale v dnešnej dobe realizuje cez internetovú stránku a mobilné aplikácie," pokračoval Timár.



Agentúra SITA oslovila so žiadosťou o reakciu aj spoločnosť Fortuna. Tá na otázky agentúry do uzávierky nereagovala.