Skúšobné lety Boeingu 737 MAX pod dozorom regulátora odložili na máj

Dôvodom je kríza spojená s koronavírusom.

8. apr 2020 o 0:12 TASR

NEW YORK. Skúšobný let modelu Boeing 737 MAX pod dozorom amerických regulačných orgánov bol presunutý na máj kvôli dramatickým zmenám, ktoré so sebou priniesla kríza spojená s koronavírusom, informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Certifikačný let, na ktorý dohliada Federálna letecká správa USA, je kľúčovým krokom potrebným na obnovenie letov tohto lietadla. Pôvodne bol naplánovaný na apríl.

Regulačné úrady zakázali lety Boeingu 737 MAX v marci 2019 po dvoch tragických leteckých haváriách, pri ktorých zahynulo 346 ľudí. K druhej došlo v Etiópii a zahynuli pri nej aj štyria Slováci.

Hoci lietadlá typu Boeing MAX 737 museli po marcovej havárii v Etiópii prestať lietať, spoločnosť naďalej vyrábala 40 týchto strojov mesačne. Tým vznikol problém, kde lietadlá uskladní.

Spoločnosť Boeing v decembri oznámila, že od januára dočasne zastaví výrobu svojho lietadla MAX 737.