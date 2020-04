Štart zálohovania jednorazových obalov sa pre pandémiu odloží

Upravia sa viaceré lehoty pri konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

7. apr 2020 o 18:38 (aktualizované 7. apr 2020 o 19:30) TASR

Správu aktualizujeme.

BRATISLAVA. Zavedenie zálohového systému jednorazových obalov sa posunie. Upravia sa tiež niektoré lehoty pri konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky v utorok schválili návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti ministerstva životného prostredia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zákon prerokovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Zavedenie zálohovania jednorazových obalov sa tak posunie na rok 2023. Zmenu navrhol envirorezort s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné.

V súvislosti so zamedzením šíreniu nového koronavírusu sa pozastaví aj plynutie lehôt, počas ktorých sa majú dotknuté subjekty vyjadriť v konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Verejné úkony budú realizované až po zrušení mimoriadnej situácie.

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje prerokovanie alebo konzultácie, alebo ich žiada účastník, sa vykonajú písomne v listinnej alebo elektronickej podobe. Príslušný orgán upovedomí účastníkov konania o lehote, kedy možno podať pripomienky.

Obec celú dokumentáciu zverejní na úradnej tabuli a na svojom webe. Nahliadnuť do nej bude možné, len ak obec nemôže zverejniť celý jej rozsah. Obec informuje, kde a kedy do nej možno nahliadnuť. Zároveň bude všetka dokumentácia zverejnená v informačnom systéme posudzovania vplyvov na životné prostredie.

Zmeny sa dotknú aj ďalších lehôt v oblasti životného prostredia. Žiadatelia budú môcť požiadať o podporu z Environmentálneho fondu do 15. decembra 2020. Posunie sa aj termín zverejňovania špecifikácií na webe fondu do 31. augusta 2020.

Záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a geotermálnej energie budú ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021. Povolenia na odber podzemných vôd budú tiež zosúladené so zákonom do 31. decembra 2021.

Rovnako sa pozastavia termíny v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu. Povodňové škody a súhrnné správy o priebehu povodní sa budú vyhodnocovať a zasielať po zrušení mimoriadnej situácie. Pozastaví sa aj plynutie lehôt, v ktorých je okresný súd povinný uskutočniť verejné zasadnutie na prerokovanie návrhu.