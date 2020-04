Heger: Ľudia sa budú musieť s nezaplatenými sumami vyrovnať

Odklad splátok má pomôcť občanom ale aj firmám prekonať krízu.

7. apr 2020 o 17:52 TASR

BRATISLAVA. Odklad splátok má pomôcť občanom ale aj firmám prekonať krízu v dôsledku nového koronavírusu. Vďaka nim sa nebudú musieť vzdať financií, ktoré by išli na splátku.

Po skončení tejto doby sa však ľudia budú musieť s nezaplatenými sumami vyrovnať. Uviedol to minister financií Eduard Heger (OĽaNO).

"Hovoríme tu o odklade splátok. Doteraz sme mali stav taký, že sa dala odložiť iba istina. Teraz prišla kríza pandémie a zasiahla mnohých občanov a vidíme, že je problém s likviditou. V období pandémie sa klient môže rozhodnúť, či chce alebo nechce v tomto období platiť svoju splátku. To znamená, že aj istinu, aj úrok. Nebudú ľudia do banky posielať žiadnu sumu," priblížil Heger.

Po skončení tejto doby však podľa neho bude potrebné sa vyrovnať so sumami, ktoré klient nezaplatil banke.

"Bude mať viacero spôsobov. Môže si predĺžiť dobu splácania alebo si povie, že termín splatnosti sa nechá zachovaný, po diskusii s bankou si môže nastaviť inú splátku," doplnil Heger.

Vysvetlil, že splátka úveru sa skladá z istiny aj úroku. "Úrok je cena za službu poskytnutia tej istiny.

Zatiaľ sme nepristúpili k spoločnému menovateľu, že ideme upravovať cenu.

Opatrenia boli na to, aby sme pomohli ľuďom, zatiaľ sme sa nerozhodli zasahovať do cenotvorby, lebo aj toto nejakým spôsobom ošetruje Ústava SR, právo slobodného podnikania, ktoré garantuje. Tým pádom je veľmi dôležité si rozmyslieť, či chcete ísť do sporu s Ústavou SR, keď chcete zasiahnuť do cenotvorby," doplnil Heger.

Opozičný poslanec Erik Tomáš (Smer) vyhlásil, že minister chodí okolo horúcej kaše. "Nedokážete vyriecť tú jednu vetu, ktorú vám vyčítame. Nesúhlasíme, aby za toto odkladné obdobie platili ľudia úrok. To, čo teraz nezaplatia, zaplatia zvýšením splátok alebo predĺžením obdobia splácania. Tým pádom sa úver predraží, toto nám prekáža. Povedzte ľuďom pravdu," povedal Tomáš.

Heger však na neho reagoval tým, že veci pomenoval jasne. "Povedal som, že áno, bude to zaplatené v tých ďalších splátkach," reagoval minister na Tomáša.