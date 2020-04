Štát chce riešiť aj problémy cestovných kancelárií

Viaceré cestovky vyzývajú zákazníkov, aby nerušili svoje zájazdy a zmenili len ich termín.

7. apr 2020 o 17:17 SITA

BRATISLAVA. Štát chce v rámci opatrení na zmiernenie dopadov pandémie koronavírusu riešiť aj problém cestovných kancelárií.

Informoval o tom v utorok predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO), pričom predpokladá, že ešte tento týždeň by mali mať finálne stanovisko.

"Mnoho ľudí si nakúpilo zájazdy, tzv. first moment, čiže kúp si skoro, dostaneš veľkú zľavu, ľudia vyplatili zájazdy a chceli v lete cestovať," povedal premiér po stretnutí so zamestnávateľmi. "Cestovné kancelárie vyplatili peniaze do Turecka, Egyptu, Grécka a tak ďalej, a teraz si ľudia chcú peniaze pýtať. Cestovné kancelárie ich majú v Turecku," dodal Matovič.

Podpredseda vlády pre ekonomiku a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) uviedol, že spolu s ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (Sme rodina) chcú po rokovaní so zástupcami cestovných kancelárií premiérovi a vláde prezentovať návrh riešenia.

"V tomto momente to ešte nie je upresnené, dohodnuté," poznamenal Sulík s tým, že v utorok má byť stretnutie s cestovnými kanceláriami. Problematika cestovného ruchu je podľa Sulíka od roku 2010 v pôsobnosti dvoch rezortov - hospodárstva a dopravy a výstavby.

Viaceré cestovné kancelárie na svojich portáloch vyzývajú zákazníkov, aby v záujme spoločnej záchrany cestovného ruchu nerušili svoje zájazdy a zmenili len ich termín.

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) sa pre agentúru SITA nedávno vyjadrila, že očakáva od novej vlády zmiernenie ich povinností vyplývajúcich zo zákona o zájazdoch. Podobný prístup má aj väčšina ich kolegov z Európskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr (ECTAA).

Generálna sekretárka uvedenej asociácie Jana Varinská informovala, že v tomto momente vidia ako jediné riešenie dať možnosť cestovným kanceláriám vydať poukážky klientom, ktorí si kúpili zájazdy a spojené cestovné služby napríklad do určitého termínu.

Na základe poukážok, resp. voucherov, by klienti mohli čerpať zájazd v budúcom, pre cestovanie bezpečnom, období.

"Nie je možné pre cestovné kancelárie uspokojiť všetky nároky klientov na vrátenie peňazí, pretože tieto boli už uhradené dodávateľom služieb v zahraničí a splnili si tak svoju povinnosť. Toto riešenie neohrozí štátnu pokladňu a pomôže zachrániť prostriedky klientov, uchráni cestovné kancelárie od úpadkov a pomôže v budúcnosti znovu naštartovať cestovný ruch," upozornila Varinská.

V tomto momente podľa nej žijú prítomnosťou a tá ich natoľko zamestnáva, že o budúcnosti nemajú čas rozmýšľať a je pre nich otvorená.