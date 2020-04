Žilinská Kia darovala Slovensku dvestotisíc na nákup pľúcnych ventilátorov

Kia Motors Slovakia ako prvá z automobiliek pôsobiacich na Slovensku obnovila výrobu.

7. apr 2020 o 16:11 SITA

BRATISLAVA. Kia Motors Slovakia poskytla v súvislosti s pandémiou koronavírusu Slovensku dvestotisíc eur na nákup pľúcnych ventilátorov pre slovenské nemocnice.

V utorok o tom informovali minister hospodárstva Richard Sulík a prezident spoločnosti Kyong-Jae Lee.

"Sme veľmi radi, že môžeme pomôcť Slovensku v boji proti koronavírusu, sme presvedčení o tom, že potrebné pľúcne ventilátory pomôžu ľuďom, ktorí trpia na Covid-19," uviedol Kyong-Jae Lee.

Podľa šéfa rezortu hospodárstva potrebujeme pľúcne ventilátory ako soľ. "Budeme ich vedieť veľmi zmysluplne využiť. Je to dar, ktorý bude skutočne zachraňovať životy," dodal.

Minister ocenil, že žilinská fabrika ako prvá zo štvorice automobiliek pôsobiacich na Slovensku obnovila výrobu.

"Považujem to za dôležitý moment, je to silný signál," skonštatoval Sulík a vyzval aj ostatné podniky na Slovensku, aby to nevzdávali. Šéf rezortu hospodárstva podľa vlastných slov chápe, že je veľmi ťažká doba, no pracujú na ďalších opatreniach, ktoré by mohli predstaviť ešte tento týždeň.

Pre automobilku sú podľa jej vedenia bezpečnosť a dobré podmienky prioritou.

Väčšina zamestnancov pritom má záujem pracovať. Kia Motors Slovakia vyváža do 95 krajín sveta a v mnohých z nich existuje aj v súčasnej dobe dopyt po autách.

Minister hospodárstva žilinskej automobilke prisľúbil, že v máji alebo v júni by ju mohol prísť navštíviť. "Chcem na mieste vidieť, čo vie vláda ešte viac urobiť, aby sa závodom ako Kia u nás darilo lepšie, aby sme zlepšovali podnikateľské prostredie," vyhlásil.

Nadácia Kia Motors Slovakia zároveň v rámci podpory a ochrany zdravia proti šíreniu CoViD-19 zakúpi štyri kompaktné pojazdné anestéziologické prístroje s ventilátormi pre Univerzitnú nemocnicu v Martine v hodnote viac ako 140 000 eur.

Počas tohto týždňa tiež začne distribúciu 10 500 rúšok s cieľom zlepšiť ochranu 3 500 klientov v 26 zariadeniach pre seniorov v celom žilinskom regióne.

V rámci aktivít spolupráce s mestom Žilina a so Slovenským červeným krížom sa aj dobrovoľníci zo zamestnancov Kia Motors Slovakia zapojili do distribúcie rúšok.

Kia Motors Slovakia je aktuálne jedinou automobilkou na Slovensku, ktorá vyrába. Z dôvodu šírenia koronavírusu zastavila linky v pondelok 23. marca 2020, spustila ich v pondelok 6. apríla.

V súčastnosti vyrába iba v dvojzmennej prevádzke, hoci pôvodne chcela od 6. do 9. apríla vyrábať v štandardnom trojzmennom režime a následne až po Veľkej noci prejsť na dvojzmennú prevádzku, ktorá má trvať do konca apríla.

Kia Motors Slovakia je jediným výrobným závodom spoločnosti Kia Motors Corporation v Európe. V súčasnosti zamestnáva viac ako 3 800 ľudí a vyrába modely Kia Ceed v štyroch karosárskych úpravách - päťdverový Ceed, Sportswagon, ProCeed, Kia XCeed a športovo-úžitkový Kia Sportage.

Od spustenia sériovej výroby v decembri 2006 výrobné brány závodu opustilo už viac ako 3,4 milióna vozidiel a 5 miliónov motorov.