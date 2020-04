Prvovýrobcovia mlieka pre vírus žiadajú o ďalšie zmeny v Zákonníku práce

Štát žiadajú o uvoľnenie limitu nadčasov.

7. apr 2020 o 16:05 TASR

BRATISLAVA. Prvovýrobcovia mlieka na Slovensku žiadajú pre nový koronavírus o ďalšie zmeny v Zákonníku práce. Uviedol to Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka (SZPM).

Pre výpadok pracovných síl musia prvovýrobcovia mlieka siahať po náhradnej pracovnej sile aj zvyšovať hodiny nadčasov.

Štát preto žiadajú o uvoľnenie limitu nadčasov, ktorý Zákonník práce stanovuje, aby sa tak ochotní dojiči, kŕmiči či ošetrovatelia mohli o zvieratá postarať v prípade, že príde k výraznému výpadku ich kolegov na farmách.

"Naše opatrenia sa týkajú úprav v pracovnoprávnej oblasti. Nežiadame o kompenzáciu príjmov ani veľké finančné odškodnenie. Požadujeme prijatie opatrení, ktoré v podstate štát nestoja nič," povedal Alexander Pastorek, predseda SZPM.

Slovenský zväz prvovýrobcov mlieka pozitívne hodnotí kroky a opatrenia slovenskej vlády a chápe, že je potrebné riešiť jednotlivé odvetvia a cieľové skupiny podľa určitých priorít. Ako výhradu však vníma, že keď bol Zákonník práce "otvorený", neriešili sa predkladané požiadavky producentov jednej zo základných potravín na Slovensku.

"Požadujeme, aby sa v Zákonníku práce okrem zrušenia maximálneho limitu nadčasov upravili aj podmienky dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti. Účinným opatrením na riešenie výpadku pracovnej sily by bolo zdvojnásobenie rozsahu práce pri týchto dvoch formách zamestnania. Keďže v tomto období rátame aj s výpomocou z radov bývalých zamestnancov, požadujeme tiež odstránenie limitu príjmov pre predčasných a starobných dôchodcov," vysvetlila Margita Štefániková, riaditeľka SZPM.

Sektor prvovýroby mlieka podľa SZPM zamestnáva asi päťtisíc ľudí. Patrí k strategickým odvetviam národného hospodárstva, pretože sa podieľa na výrobe jednej zo základných potravín a zabezpečuje výživu obyvateľstva. Je špecifickým a zároveň veľmi zraniteľným odvetvím, keďže výsledným produktom je surové kravské mlieko, ktoré je neskladovateľnou komoditou a po nadojení a zachladení je potrebné zabezpečiť jeho dopravu do spracovateľského podniku. Uvedené kroky by chovateľom dojníc, ale aj ďalším poľnohospodárom pomohli preklenúť náročné obdobie, ktoré šírenie nového koronavírusu prináša.

"Prínosom týchto opatrení by jednoznačne bola možnosť operatívneho riešenia problémov s pracovnou silou v poľnohospodárstve a potravinárstve. Chovatelia by uvítali aj zrušenie povinnosti platby odvodov do sociálneho a zdravotného poistenia za zamestnanca aj za zamestnávateľa pri dohodách o vykonaní práce a pracovnej činnosti. Toto opatrenie by motivovalo nielen dôchodcov, ale aj nových pracovníkov a študentov zamestnať sa a mať popritom vyšší príjem z dôvodu neplatenia zamestnaneckých odvodov. Rovnako by to pomohlo zamestnávateľom znížiť náklady a kompenzovať zvýšené náklady na aplikáciu sprísnených hygienických a ochranných opatrení," dodal Pastorek.