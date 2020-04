Poslanci Smeru navrhujú, aby pri odklade splátok nenabiehali úroky

Podľa návrhu bude banka povinná dlžníka informovať o všetkých dôsledkoch odkladu splátok.

7. apr 2020 o 16:17 TASR

BRATISLAVA. Opozičná strana Smer považuje návrh na odklad splátky úveru za obrovský podvod na ľuďoch.

Prekáža jej, že úver sa bude aj po obdobie odkladu splátok ďalej úročiť. K návrhu zákona preto plánuje predložiť pozmeňujúci návrh.

"Vláda slávnostne oznámila, že vybavila u bánk možnosť odkladu splácania úverov. Zistili sme, že v návrhu je jeden obrovský podvod na ľuďoch, vychádza v ústrety bankovému sektoru. Banky sú pripravené súhlasiť s odložením splácania úverov až na deväť mesiacov. Vláda však nepovedala to podstatné, že síce je možné odložiť splácanie konkrétnych splátok úveru, ale počas toho obdobia, keď človek nespláca, mu naďalej idú úroky. Takže na konci dňa zaplatí človek podstatne viac peňazí, ako keby tak neurobil," uviedol na tlačovej konferencii poslanec Smeru Robert Fico.

Podľa návrhu zákona banka bude povinná dlžníka informovať o všetkých dôsledkoch odkladu splátok jeho úveru, ktoré môžu nastať a ovplyvniť postavenie spotrebiteľa vo vzťahu k veriteľovi.

"Do informácií o dôsledkoch odkladu splátok na spotrebiteľa patria najmä informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok a tom, aká bude výška úrokov, ak odklad splátok bude trvať celé povolené obdobie, informácie o postupe po skončení odkladu, informácie o tom, že dlžník môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok, a informácie o tom, čo nastane po uplynutí odkladu splátok. Veriteľ zahrnie do informácií aj ďalšie skutočnosti súvisiace s odkladom splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom," uvádza sa v návrhu zákona.

Toto ustanovenie poslancom Smeru prekáža. "Predložíme komplexný návrh zmeny tohto zákona, ktorý vyslovene zakáže bankám, aby si uplatňovali úroky od ľudí, ktorí využijú možnosť a odložia si splácanie úverov," priblížil Fico.

Poslanci strany chcú tiež presadiť to, aby ľudia neboli pod tlakom a mali viac času na podanie žiadosti. Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa, ani nesmie byť dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania.

"Budeme navrhovať, aby to bolo 60 dní, aby neboli pod tlakom. My navrhujeme, aby ten, kto nemal splátku zaplatenú, napríklad 101 eur na kreditnej karte, aby to mohol zaplatiť a požiadať si o odklad splátky," priblížil poslanec strany Ladislav Kamenický.

Namieta aj to, že veriteľ, teda banka, bude povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov od povolenia odkladu splátok informovať dlžníka, ktorý podal žiadosť o odklad splátok, o dôsledkoch tohto kroku.

"Banky majú dostatok pracovníkov na to, aby mohli napríklad do siedmich dní od podania žiadosti povedať, ako sa bude tento úver správať. Navrhujeme túto lehotu ustanoviť na sedem dní," dodal Kamenický.