Prieskum: Sledovanosť spravodajstva mierne klesla

Viac sa začína dariť segmentu televíznych online platforiem.

7. apr 2020 o 17:46 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Sledovanie médií na Slovensku mierne klesá. Za posledný týždeň namerala prieskumná spoločnosť Median SK prostredníctvom projektu adMeter zmeny v mediálnej konzumácii niektorých typov médií spôsobenej epidémiou koronavírusu.

Klesla tak napríklad sledovanosť spravodajstva, naopak začína sa viac dariť segmentu televíznych online platforiem.

Ako agentúru SITA informoval Michal Mislovič z Median SK, v týždni od 23. do 29.marca Slováci venovali celkovo šesť hodín a 55 minút svojho času sledovaniu televízie, počúvaniu rádia, návšteve internetu a mobilných aplikácií.

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom, kedy sledovanosť dosahovala celkovo sedem hodín a 15 minút, ide o mierny pokles.

Prieskum zaznamenal veľký rozdiel v správaní sa cez víkend a počas všedných dní.

„Kým vo všedné dni dosiahla konzumácia elektronických médií rekordné hodnoty 7 hodín a 4 minúty a prekonala aj doposiaľ rekordný týždeň od 16. do 20.marca, počas víkendu poklesla sledovanosť elektronických médií v týždennom porovnaní viac ako o hodinu a štvrť. Priblížila sa tak februárovému priemeru 6 hodín a 10 minút. Za poklesom sledovanosti médií minulý víkend bolo pravdepodobne slnečné počasie, ktoré lákalo ľudí von, čomu napovedá aj silnejší pokles v sobotnej sledovanosti," uviedol Mislovič.

K víkendovému poklesu prispela aj nižšia sledovanosť TV spravodajstva po dvoch víkendoch s extrémne vysokou sledovanosťou.

Napriek tomu sledovanosť spravodajstva zostala vysoko nad obvyklými hodnotami.

Multiscreening, kedy sú ľudia v prostredí, kde vysiela televízia a súčasne si prehliadajú nejaké webové stránky, sa postupne stáva častejšou formou sledovania médií.

Podobný súbeh počúvanosti rádia a návštevy webov, teda multitasking, oproti tomu skôr stagnuje. „Multiscreening zaznamenal zaujímavý vývoj za posledné tri týždne, kedy prichádza k systematickému nárastu počas pracovných dní, a naopak, k poklesu najmä počas predchádzajúceho víkendu. Zvyčajne býva multiscreening častejší cez víkendy, ale počas posledného týždňa sa už hodnoty víkendových a pracovných dní takmer nelíšili," vysvetlil Mislovič.

V porovnaní s minulým týždňom podľa prieskumu mierne klesajú všetky najväčšie TV stanice. Na druhej strane sa začína viac dariť segmentu televíznych online platforiem, kde weby všetkých troch hlavných TV staníc navyšujú denný zásah v porovnaní s minulým týždňom. „Rovnako aj rádiový trh má svojich ťahúňov. Napríklad Fun rádio, Rádio Vlna, Rádio Jemné a Rádio Anténa Rock dokázali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom navýšiť svoj týždenný zásah. Medzi poslednými dvoma víkendmi mierne narástol denný zásah niekoľkým rádiám, najviac Rádiu Expres a Rádiu Slovensko," dodal Mislovič. V prípade internetu sa denný zásah domácich webových stránok príliš nemení a zostáva nadpriemerný v porovnaní s dlhodobým zásahom. Najväčší medzitýždňový nárast zaznamenali aktuality.sk, k poklesu došlo v prípade sme.sk.

Prieskum tiež konštatuje, že v týždni od 23. do 29.marca si väčšina globálnych online platforiem udržuje z dlhodobého hľadiska svoju nadpriemernú sledovanosť. Nárast zaznamenal najmä Facebook. Naopak, oslabil YouTube. A to napriek tomu, že si stále zachováva o tretinu väčšiu sledovanosť v porovnaní s priemerným februárovým týždňom. „Po náraste z predchádzajúceho týždňa mierne pokleslo používanie komunikačných platforiem Facebook Messenger a WhatsApp bez ohľadu na to, či sa jednalo o prístup prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie," uviedol Mislovič. Dodal, že tlačové médiá neboli do elektronického systému merania zahrnuté.

Analýzy sú výstupom elektronického crossmediálneho a crossplatformného merania konzumácie médií adMeter prieskumnej agentúry Media SK. Umožňuje sledovať, ako celková populácia a jej rôzne cieľové skupiny sledujú televíziu, počúvajú rádia, surfujú na internete alebo užívajú mobilné aplikácie. Merania v SR sa zúčastňuje 800 respondentov vo veku 12-69 rokov. Projekt realizujú na Slovensku a v Českej republike.