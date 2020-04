Holandsko nepodporí vydávanie spoločných európskych dlhopisov

S myšlienkou vydávať spoločné dlhopisy prišlo koncom marca Taliansko.

7. apr 2020 o 14:41 TASR

AMSTERDAM. Holandský minister financií Wopke Hoekstra v utorok zopakoval, že Holandsko nepodporí vydávanie spoločných európskych dlhopisov, tzv. eurobondov, na boj proti pandémii nového koronavírusu.

Vláda v Amsterdame podľa neho podporí iba využitie záchranného fondu eurozóny, Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM), aj to s podmienkami.

"Eurobondy, to by som neurobil a kabinet by to tiež neurobil," povedal Hoekstra parlamentu pred schôdzou ministrov financií eurozóny. Dodal, že využívanie ESM musí byť vždy spojené s podmienkami.

S myšlienkou vydávať spoločné dlhopisy prišlo koncom marca Taliansko, ktoré nový koronavírus zasiahol najtvrdšie v rámci Európy.

Na jeho stranu sa pridali aj Španielsko, Francúzsko a šesť ďalších štátov bloku, ktoré vyzvali na vytvorenie spoločného dlhového nástroja Únie na zmiernenie dôsledkov pandémie, keďže podľa všetkého spôsobí globálnu recesiu.

Členské štáty na severe euroregiónu, predovšetkým Nemecko a Holandsko, sú však proti takémuto mechanizmu.

Lídri EÚ dali ministrom financií termín do 9. apríla, aby prišli s nápadmi, ako podporiť hospodárstvo EÚ.