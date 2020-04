Vláda najneskôr budúci týždeň predstaví pomoc veľkým firmám

Predstavitelia vlády a zamestnávateľských združení sa dohodli.

7. apr 2020 o 13:23 (aktualizované 7. apr 2020 o 15:48) TASR

BRATISLAVA. Vláda do konca tohto týždňa, alebo najneskôr budúci týždeň predstaví konkrétne riešenia pre pomoc veľkým zamestnávateľom.

Malo by ísť napríklad o podporu udržania pracovných miest, ako k tomu prišlo už v prípade živnostníkov a malých firiem.

Na utorkovom rokovaní pod vedením premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) sa na tom zhodli predstavitelia vlády a zamestnávateľských združení.

"Konkrétne prepočty urobí Ministerstvo financií SR, finalizujú ich dnes, zajtra, teda finálne prepočty budú," priblížil premiér. Vláda v súvislosti s novým koronavírusom s takouto pomocou veľkým zamestnávateľom podľa neho počítala.

"Len sme potrebovali, aby nám odbrzdila poistku Európska komisia. Vyzerá to, že poistka odbrzdená je. My môžeme pomôcť tak, ako sme pomohli malým a stredným zamestnávateľom, aj veľkým zamestnávateľom," priblížil Matovič.

"Dúfam a želám si, že vo veľmi krátkej dobe, ideálne tento týždeň, najneskôr budúci, predložíme konkrétne opatrenia. Doplníme už týmto ten veľký zásobník opatrení, ktoré boli do dnešného dňa zrealizované tak, aby ekonomické škody boli čo najnižšie. Samozrejme nebudú nulové," povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) si na rokovaní príslušní ministri vypočuli predstavy veľkých zamestnávateľov.

"Teraz to všetko vyhodnotíme. Verím, že do konca týždňa budeme vedieť oznámiť riešenie, ktoré bude prijateľné pre čo najviac zamestnávateľov, ale tým aj pre zamestnancov na Slovensku. A to tak, aby bolo udržaných čo najviac pracovných miest," podotkol Krajniak.

Aj podľa Petra Mihóka, predsedu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) zásadnou vecou, na ktorej sa dohodli ministri a predstavitelia veľkých zamestnávateľských zväzov je, že vláda ešte tento týždeň príjme opatrenia na pomoc veľkým zamestnávateľom.

"Opatrenia však musia byť také, aby Slovensko zostalo konkurencieschopné s okolitými krajinami," poznamenal Mihók.

Podľa predsedu SOPK majú veľkí zamestnávatelia na vládu sedem požiadaviek.

"Prvá požiadavka je kľúčová, a to, aby štát na seba prevzal časť celkových osobných nákladov zamestnancov všetkých podnikov, ktoré majú problémy, podobne ako to urobil aj voči malým a stredným podnikom. Základný plošný vzorec by mal byť 60:20:20, teda štát, zamestnávateľ a zamestnanec," spresnil Mihók.

Zväzy podľa Mihóka žiadajú tiež pozastaviť účinnosť zákona o konkurze a reštrukturalizácii, dať tiež moratórium na exekúcie, uprednostniť reštrukturalizáciu pred konkurzom.

Platby za energie by sa mali stanovovať na základe skutočného odberu a nie preddavkovo. Firmy požadujú vyčlenenie dostatku úverových zdrojov cez Eximbanku, cez SZRB a prostredníctvom Slovenského investičného holdingu.

"Požiadali sme tiež uzákoniť kompetenciu pre ministra hospodárstva SR udeliť individuálnu štátnu pomoc podnikom v odôvodnených prípadoch," povedal. Štát by mal podľa jeho slov pripraviť schému kompenzácie časti nákladov pre podniky, ktoré v súčasnosti vyrábajú za prísnych, najmä hygienických podmienok.

"Dohodli sme sa, že sa budeme stretávať pravidelne, na úrovni predsedu vlády. Sme to nazvali symbolicky - ekonomický krízový štáb, na ktorom si dohodneme mechanizmus práce a budeme riešiť aktuálne problémy, ktorým čelí celá ekonomika," uzavrel Mihók.

Po rokovaní s predstaviteľmi lízingových spoločností na úrade vlády štátny tajomník ministerstva financií Marcel Klimek informoval, že každý klient - fyzická osoba bude môcť požiadať o odklad lízingových splátok na tri mesiace. Ak bude kríza súvisiaca s novým koronavírusom pokračovať, tak to bude môcť spraviť aj druhýkrát. O podobnom riešení pre malých podnikateľov sa ešte rokuje.