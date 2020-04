Veľkonočné nákupy potravín budú tento rok drahšie

Slovensko podľa analytičky čaká Veľká noc, aká tu ešte nebola.

7. apr 2020 o 12:07 SITA

BRATISLAVA. Slovensko čaká Veľká noc, aká tu ešte nebola. Šibačka iba doma, drahšie potraviny o 4,6 percenta a namiesto návštev komunikácia online.

Konštatovala to vo veľkonočnej analýze analytička WOOD & Company Eva Sadovská.

"Od potvrdenia prvého prípadu nákazy COVID-19 na Slovensku je jedným z kľúčových hesiel zostaň doma. V tomto duchu sa budú niesť aj veľkonočné sviatky, počas ktorých bude navyše platiť obmedzenie pohybu ľudí. Zaobísť sa tak budeme musieť bez návštevy blízkych, bez osobnej návštevy bohoslužieb, ale aj bez dovoleniek. Aj neodmysliteľná šibačka pravdepodobne prebehne len v úzkom - domácom kruhu. Tohtoročné sviatky sa tak presunú viac do online sveta," uviedla Sadovská.

Veľkonočné nákupy potravín sa v porovnaní s minulým rokom líšia tým, že budú s rúškami a rukavicami a s cenami o 4,6 percenta vyššími ako vlani.

Lepšie plánovanie

"Slováci zrejme ešte nikdy nezažili také nakupovanie potravín ako počas uplynulých týždňov. S rúškami na tvári, s rukavicami na rukách a v rozostupoch. Rady pred obchodmi tak trochu pripomínajú situáciu spred vyše 30 rokov. Slováci si zároveň zvykajú aj na to, že návšteva obchodov s potravinami nemusí byť každodennou záležitosťou, nákupy si začínajú lepšie plánovať a do predajní mnohí chodievajú iba raz za niekoľko dní. To ale nemení nič na tom, že práve v obchodoch s potravinami nechávajú Slováci aktuálne o desiatky percent viac finančných prostriedkov ako pred rokom," priblížila Sadovská.

Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu si vo februári 2020 na svoje konto pripísali najvýraznejší cenový nárast mäsové výrobky a to hlavne z bravčového mäsa (až o 26,8 %). Vyššie ceny ako pred rokom boli evidované aj v prípade ovocia a to v priemere o 11,0 percent.

"Tradičné a s veľkonočnými sviatkami spájané vajcia sú drahšie o 6,0 %. Ryža a múka, ktorými sa Slováci majú v súčasnosti tendenciu zásobovať, sa predávajú o cca 4 % drahšie ako vlani. Naopak, zelenina je lacnejšia ako vlani o – 5,4 % a zemiaky dokonca o – 7,9 %. Menej ako pred rokom nás vychádza ale aj maslo a to o – 8,6 %," pokračovala Sadovská.

Online komunikácia už niekoľko týždňov supluje nielen osobný kontakt s príbuznými, priateľmi či kolegami, ale aj osobnú návštevu kostola. Práve ona spojí Slovákov cez veľkonočné sviatky.

Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu (za rok 2019) má pripojenie na internet 82 percent slovenských domácností. Kým internet je samozrejmosťou u mladých (99 % z nich), v prípade seniorov ho používa iba 40 percent. Najčastejšie ho pritom používame na hľadanie informácií o tovaroch a službách. Nasledujú posielanie a prijímanie elektronickej pošty a sociálne siete. Do popredia sa ale dostávajú čoraz viac aj videohovory.

Bez dovolenky

Na dovolenku počas sviatkov môžu Slováci tiež zabudnúť. Mnohé rodiny či jednotlivci počas uplynulých rokov od tradičného slávenia veľkonočných sviatkov mali tendenciu upúšťať a niekoľko dní voľna využili na dovolenku či už na Slovensku, alebo v zahraničí.

Obvykle tak veľkonočné sviatky po jarných prázdninách znamenali pre ubytovacie zariadenia „žatvu“.

Cestovný ruch však utrpel tvrdú ranu ako jeden z prvých trhových segmentov a inak tomu nebude ani počas veľkonočných sviatkov. Len pre zaujímavosť, počas vlaňajšieho apríla zaznamenali ubytovacie zariadenia na Slovensku viac ako 442 tisíc návštevníkov, z čoho vyše 271 tisíc predstavovali obyvatelia Slovenska. Dovedna tak návštevníci v hoteloch, penziónoch či iných ubytovacích zariadeniach strávili 1,15 mil. nocí.

Na cestách je menej áut, hoci benzín a nafta zlacneli. Ceny pohonných látok na Slovensku v posledných týždňoch klesajú a v porovnaní so začiatkom roka 2020 sú lacnejšie v priemere o - 13 percent. Rovnaký pokles (o cca - 13 %) je aktuálne zaznamenaný v prípade benzínu a nafty aj v porovnaní s minuloročným aprílom. Ľudia sa však autami budú počas sviatkov presúvať iba na kratšie vzdialenosti a to do práce, obchodu a v rámci okresu aj do prírody.