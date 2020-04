Prieskum: Investorom na Slovensku by najviac pomohol kurzarbeit

7. apr 2020 o 11:34 TASR

BRATISLAVA. Cestovné obmedzenia, menší dopyt po produktoch a službách, či zrušenie objednávok. Toto sú najčastejšie následky, ktoré zažívajú firmy v dôsledku pandémie nového koronavírusu.

Ukázal to prieskum Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, ktorý zrealizovala spolu s Advantage Austria a Švédskou obchodnou komorou medzi 150 európskymi investormi na Slovensku naprieč priemyslom, stavebníctvom, obchodom a službami.

V dôsledku pandémie očakávajú firmy aj pokles svojich príjmov v tomto roku. Ich zníženie v rozpätí medzi 25 % až 50 % očakáva až 37 % firiem.

Pokles príjmov medzi 10 % až 25 % očakáva 23 % firiem a pokles o viac ako 50 % predpokladá 13 % firiem, ktoré sa zúčastnili na prieskume.

Z hľadiska následkov firmy najviac pociťujú cestovné obmedzenia, menší dopyt po ich produktoch a službách, zrušenie objednávok, odloženie alebo zrušenie investícií, ale aj problémy v dodávateľskom reťazci i v logistike.

Najviac sa firiem dotkli cestovné obmedzenia, ale aj pokles dopytu po výrobkoch.

Nový koronavírus bude mať podľa firiem vplyv aj na iné oblasti. Až 41 % respondentov v prieskume očakáva nízku likviditu, 39 % zrušenie veľtrhov a podujatí, 37 % výpadok výroby a zamestnancov, 33 % firiem očakáva, že bude chýbať tovar a služby.

Prieskum bol zameraný aj na opatrenia, ktoré by investori na Slovensku privítali.

Väčšina, a to až 73 % z nich, je presvedčená, že firmám by pomohol nástroj kurzarbeit s príspevkom od štátu na mzdy zamestnancov.

Ďalej 57 % investorov by privítalo zachovanie cezhraničnej dopravy a tovarov, 41 % opýtaným by pomohlo odbúranie administratívy, rovnaké percento opýtaných by tiež privítalo pomoc pri likvidite a 23 % firiem by ako pomoc ocenilo štátne investície.

Celkovo sa na prieskume zúčastnili investori naprieč rôznymi veľkosťami firiem.

Najväčšie zastúpenie v prieskume mali firmy s 50 až 249 zamestnancami, podiel firiem s viac ako 250 zamestnancami bol na úrovni 20 %.