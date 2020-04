Vláda schválila odklad splátok úveru na deväť mesiacov

6. apr 2020 o 19:59 TASR

BRATISLAVA. Občania a malí a strední podnikatelia budú môcť v čase pandémie nového koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov v bankách maximálne na deväť mesiacov.

Banky budú za stanovených podmienok povinné takejto žiadosti vyhovieť. Klienti v takom prípade nebudú vedení ako neplatiči.

Dlžník bude môcť o takýto krok požiadať najviac jedenkrát.

Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, ktorý v pondelok schválila vláda. Parlament má o ňom rokovať v skrátenom režime.

Tri plus tri mesiace pre nebankové spločnosti

Ostatné spoločnosti poskytujúce úvery pre spotrebiteľov budú môcť na základe dlžníka odložiť splátky úverov na obdobie troch mesiacov, klient však bude mať možnosť požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace.

Medzi tieto spoločnosti patria najmä lízingové spoločnosti, spoločnosti splátkového predaja a ostatní veritelia s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Žiadateľ nesmie mať neuhradené splátky

Podmienkou odloženia splátok z dôvodu pandémie je, že žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti.

Rovnako tak dlžník nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere u toho istého veriteľa, ani nesmie byť dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania.

Dlžník sa nedostáva do omeškania

Veriteľ, teda banka, bude povinný informovať klienta, či vyhovie jeho žiadosti do 30 dní. Klient môže o odklad splátok požiadať v listinnej podobe alebo elektronicky. Žiadosť môže podať ktorýkoľvek z dlžníkov úveru.

"Povolenie odkladu sa aj bez uzatvorenia dodatku k zmluve považuje za zmenu spotrebiteľskej zmluvy a dlžník sa nedostáva do omeškania s odloženými splátkami," uvádza sa v návrhu zákona.

Banka bude povinná dlžníka informovať o všetkých dôsledkoch odkladu splátok jeho úveru, ktoré môžu nastať a ovplyvniť postavenie spotrebiteľa vo vzťahu k veriteľovi.

"Do informácií o dôsledkoch odkladu splátok na spotrebiteľa patria najmä informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok a tom, aká bude výška úrokov, ak odklad splátok bude trvať celé povolené obdobie, informácie o postupe po skončení odkladu, informácie o tom, že dlžník môže začať splácať úver aj počas odkladu splátok a informácie o tom, čo nastane po uplynutí odkladu splátok. Veriteľ zahrnie do informácií aj ďalšie skutočnosti súvisiace s odkladom splátok, ktoré majú vplyv na celkové náklady spojené s úverom," uvádza sa v návrhu zákona.

Úver sa bude ďalej úročiť

Klient by tak mal dostať všetky dôležité informácie, ktoré majú zahŕňať aj dôsledky spojené s odkladom splátok.

"Teda, aby nedošlo k mylnej predstave dlžníka, že s dokladom splátok nie sú spojené žiadne povinnosti, respektíve že odklad splátok znamená ich odpustenie," upozorňuje návrh zákona.

Znamená to, že povinnosť zaplatiť splátky úveru sa odkladá na neskôr. Úver sa bude aj po dobu odkladu splátok ďalej úročiť. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa banka dohodne s klientom, má byť o tom včas informovaný.

Odklad bez poplatku

Takisto bude musieť banka informovať aj o tom, ak súčasťou splátky úveru bude aj platba za poistenie.

Finančné inštitúcie majú odklad splátok poskytovať bezodplatne, teda bez akýchkoľvek poplatkov za tento krok.

Tento zákaz sa však nevzťahuje na zmluvný úrok za obdobie odkladu splátok úveru. Veritelia tiež nebudú môcť požadovať dodatočné zabezpečenie úveru.

Odkladom splátok by sa však nemala zhoršiť bonita klienta do budúcnosti. Návrh zákona nebude zbavovať veriteľa povinnosti poskytovať údaje do úverového registra, avšak splátka, ktorej splatnosť bola odložená podľa tohto zákona, nesmie byť považovaná na účely údajov v úverovom registri za omeškanú.

"Odklad splátok podľa tohto zákona sa však v každom prípade na účely úverového registra nesmie považovať za omeškanie splátky úveru," uvádza návrh zákona.

Výška úveru sa nezvýši

Návrh zákona tiež uvádza, že z dôvodu odkladu splátok nemožno zvýšiť celkovú výšku úveru. Veriteľ nesmie žiadať zaplatenie celého úveru počas odkladu splátok.

Nezaplatené úroky za obdobie odkladu splátok banka rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s klientom nedohodne inak.

Tiež sa navrhuje, aby odklad splátok pri úvere na bývanie nemal vplyv na predĺženie lehoty splatnosti tohto úveru, keďže v praxi pri možnom posunutí konečnej splatnosti úveru na bývanie pri aplikácii odkladu splátok môže dôjsť k presiahnutiu maximálnych limitov splatnosti, vo väčšine prípadov však nie zostatkovej lehoty splatnosti.

Návrh zákona prináša aj zvýšenie limitu pre bezkontaktné platby, ktorý stúpne z doterajších 20 na 50 eur.