INEKO odporúča zaviesť povinné triedenie bioodpadu

Triedenie bioodpadu je kľúčom k vyššej recyklácii a nižšiemu skládkovaniu.

6. apr 2020 o 19:03 SITA

BRATISLAVA. Odpadové hospodárstvo potrebuje zmenu, tvrdia analytici z Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO).

Vláde odporúčajú zaviesť povinné triedenie bioodpadu, jednoznačné pravidlá, osvetu a posilniť motiváciu občanov odpad triediť.



Po analýze súčasného stavu a predpokladaného vývoja na Slovensku i v Európskej únii (EÚ) odporúča INEKO vláde prehodnotiť dlhodobé ciele v odpadovom hospodárstve a zároveň vziať do úvahy dopady pandémie koronavírusu na ekonomiku a verejné financie.

Na základe ekonomických a environmentálnych dopadov odporúča zvážiť možnosť využitia výnimky, čím by sa plnenie cieľov rozložilo na dlhšie obdobie.

Na splnenie týchto cieľov je potrebné vypracovať podrobný plán plnenia cieľov na každý rok a zároveň si stanoviť krátkodobé merateľné ciele pre aktuálne volebné obdobie, teda do roku 2024, a to aj z hľadiska prijímaných nástrojov a subjektov odvetvia.

Problém so zmluvami na začiatku roka

Podľa ďalšieho odporúčania INEKO by nová vláda mala zlepšiť reguláciu odvetvia kvalitnými predpismi a vynucovaním pravidiel.

Zabránila by tak výpadkom pri zbere triedeného odpadu, keď najmä začiatkom roka v dôsledku chýbajúcich zmlúv s organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV) nemá kto vyvážať triedený odpad z obcí.

„Dnes sú tieto zmluvy ľahko vypovedateľné, čo môže viesť zberové spoločnosti k uprednostňovaniu nižších investícií do nádob a zberných miest. Najnákladnejšie obce čelia riziku neodôvodneného jednostranného vypovedania zmlúv zo strany OZV, čo vedie k absencii koncepčného budovania triedeného zberu," tvrdia analytici INEKO.

Predvídateľnosť a nepretržitú dostupnosť služby by štát mohol zabezpečiť zákonnými úpravami, napríklad uplatnením kontraktov na viacročné obdobie. Ak by boli obce dlhodobo zazmluvnené, OZV by presne vedeli na základe infraštruktúry, koľko ton materiálu je možné v obci vyzbierať a podľa toho by zazmluvňovali výrobcov.

Zvyšovanie poplatkov

Nová vláda by podľa analytikov INEKO mala nielen pokračovať vo zvyšovaní poplatkov za ukladanie komunálneho odpadu na skládku, ale aj v revitalizácii ďalších prijatých opatrení a rozvíjať ich.

Analytici zdôrazňujú predovšetkým povinné vybavenie zberných vozidiel vážnym systémom, dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu pred uložením na skládky či vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

Podpora triedenia odpadu priamo pri zdroji

Zmeny v nakladaní s odpadom a odklon odpadov zo skládok si bude vyžadovať rozsiahle investície do infraštruktúry.

Vláda by však mala podporovať triedenie odpadu priamo pri zdroji a zároveň bude potrebné efektívne využívať súčasné kapacity na dotrieďovanie zmesového komunálneho odpadu a likvidovanie nerecyklovateľných odpadov, najmä spaľovne a cementárne.

Vláda Igora Matoviča by mala pri rozhodovaní o nových investíciach analyticky vyhodnotiť ich hodnotu za peniaze v porovnaní s inými dostupnými alternatívami.

Podporovať súkromnú iniciatívu pri realizácii investícií bude pre štát výhodné za predpokladu, že bude jasne vymedzené a predvídateľné postihovanie negatívnych externalít, napríklad v podobe poplatkov za skládkovanie či emisných noriem pri spaľovaní odpadu, tvrdia analytici.

Podľa odporúčaní analytikov by mali občania platiť za množstvo komunálneho odpadu, ktoré vyprodukujú. To ich bude motivovať, aby komunálneho odpadu produkovali menej.

Tvrdšie podmienky pre obce

Analytici novej vláde ďalej odporúčajú kontrolovať obce a aj pod hrozbou sankcií od nich vyžadovať, aby vykonávali zber alebo zabezpečovali kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Ten tvorí 30 až 50 percent zmesového komunálneho odpadu.

S cieľom zvýšiť mieru triedenia a recyklovania komunálneho odpadu odporúča INEKO novej vláde sfunkčniť a spresniť súčasný minimálny štandard zberu triedeného odpadu.

Vláda by zároveň mala zvážiť rozšírenie štandardu o nové ukazovatele, napríklad dostupnosť nádob, ich objem na plochu alebo počet obyvateľov.

Jednoznačné pravidlá

Nová vláda by mala nastaviť jednoznačné pravidlá na zber a nakladanie s komunálnym odpadom, a tým by mohla podporiť triedene komunálneho odpadu.

Zo strany vlády je tiež dôležitá osveta medzi obcami a občanmi o týchto pravidlách a informovať občanov o význame triedeného odpadu.

Analytici napokon vláde odporúčajú vypracovať jednotné metodiky a zlepšiť evidenciu v systéme komunálneho odpadového hospodárstva s dôrazom na elektronickú komunikáciu. Štát by mal tiež posilniť kontroly zamerané na dodržiavanie pravidiel zo strany výrobcov, OZV aj obcí.

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, podporujúca ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. INEKO venuje zvýšenú pozornosť odpadového hospodárstvu, pretože ide o oblasť, v ktorej sa v najbližších 15 rokov preinvestujú zo súkromných aj verejných zdrojov stovky miliónov a možno až miliardy eur.