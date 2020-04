Pre novorodencov môže byť nosenie rúšok nebezpečné, varujú lekári

Deti do jedného mesiaca nedokážu dýchať ústami.

6. apr 2020 o 17:47 TASR

BRATISLAVA. Malým bábätkám nie je vhodné na ochranu pred novým koronavírusom dávať na tvár rúška, upozorňujú na to lekári.ň

"Veľmi často sa na nás obracajú mamičky, ktoré by rady vedeli, ako založiť rúško novorodencovi. Pozor, rúško novorodenec nemôže nosiť," uvádza Národný ústav detských chorôb na sociálnej sieti.

Odborníci vysvetľujú, že novorodenec do jedného mesiaca nedokáže dýchať ústami, preto by mu rúško mohlo brániť vo voľnom dýchaní.

Pri nedostatku kyslíka by mu začali modrieť pery a keby mal rúško, túto zmenu by si dospelí nemuseli všimnúť.

"Novorodenec tiež častejšie grcká. Ak by mal rúško, nevideli by ste to a mohol by sa zadusiť," varuje ústav.

Najlepšia prevencia je u bábätiek podľa lekárov dojčenie a izolácia, preto sa s nimi treba vyhýbať ľuďom, nemocniciam aj verejným priestranstvám.

"Ak ale musíte ísť s bábätkom do uzavretých priestorov, tak cez striešku kočíka prehoďte napríklad bavlnenú plienku," radia.

Bábätká však potrebujú slnko a čerstvý vzduch, preto je vhodné okrem prechádzky v prírode tiež natočiť postieľku do otvoreného okna.