Francúzsko očakáva pre koronakrízu najhoršiu recesiu od roku 1945

HDP krajiny klesne ešte hlbšie ako v roku 2009.

6. apr 2020 o 14:51 TASR

PARÍŽ. Francúzsko očakáva pre tzv. koronakrízu najhoršiu recesiu od roku 1945.

Hrubý domáci produkt krajiny v roku 2009 z dôvodu vtedajšej finančnej krízy klesol o 2,2 %, čo bol doteraz najhorší rok pre francúzsku ekonomiku od skončenia druhej svetovej vojny.

Tento rok však zrejme bude recesia hlbšia, uviedol francúzsky minister hospodárstva a financií Bruno Le Maire v Senáte.

Le Maire opäť prezentoval svoj zámer týkajúci sa vytvorenia nového európskeho fondu solidarity, ktorého prostriedky by sa po koronakríze použili na stimuláciu ekonomiky.

Tento záchranný fond by podľa jeho predstáv bol len dočasný, emitoval by dlhopisy a riadila by ho Európska komisia. Ako povedal Le Maire v Senáte, fond by mohol emitovať dlhopisy v objeme niekoľkých stoviek miliárd eur.

Spor o spoločné európske dlhopisy alebo takzvané koronabondy rozdeľuje členské štáty Európskej únie. Jedna skupina, kam patria napríklad Taliansko, Španielsko alebo Francúzsko, ich dôrazne presadzuje.

Druhá skupina, kam patrí napríklad Nemecko alebo Holandsko, ich odmieta. V utorok by mala návrhy nových opatrení na spoločnú európsku reakciu na aktuálnu koronakrízu predložiť Euroskupina.