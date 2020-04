Vláda by mala predstaviť plán migrácie epidémie a znovuotvárania ekonomiky

Ekonomiku treba otvoriť čo najskôr.

6. apr 2020 o 14:43 TASR

BRATISLAVA. Príprava detailného plánu o pozastavení ekonomiky, dobudovanie infraštruktúry testovania či zabezpečenie základného príjmu pre občanov, ktorí nemôžu pracovať.

Na tieto oblasti by sa v súvislosti s novým koronavírusom mala vláda zamerať podľa Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (Iness).

Rozhodovanie by nemalo byť založené na pocitoch

Rozhodovanie o vypnutí ekonomiky, regionálnom obmedzení ekonomickej aktivity, ani o otváraní lokálneho hospodárstva a škôl by podľa Iness nemalo byť založené na pocitoch či výsledkoch porád štábov.

"Musí byť výsledkom presne stanoveného postupu v prípade dosiahnutia zmeny vopred stanovených indikátorov.

To znamená plán bude automatizovaný, zmeny nebude treba ďalej spochybňovať vo verejnej či politickej diskusii," tvrdí Iness s tým, že ekonomiku treba otvoriť čo najskôr, nie až keď bude vyliečená posledná nakazená osoba novým koronavírusom.

Treba odhaľovať skryté ohniská

Vláda by mala myslieť aj na dobudovanie infraštruktúry testovania ľudí. Malo by byť masívne testovanie nielen symptomatických pacientov alebo ľudí, ktorí prišli do styku s infikovanými, ale aj náhodné celoslovenské testovanie na odhaľovanie skrytých ohnísk nákazy.

Tiež by sa mali zaviesť automatické pravidelné testy pre pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, domovoch dôchodcov, školách a podobne.

Potrebné je pripraviť i plán operatívnej karantény a vytvoriť pravidlá čistenia verejných a spoločenských priestorov. Iness hovorí aj o zabezpečení základného príjmu občanom, ktorí nemôžu ísť do práce.

Súkromný sektor nesmie mať zviazané ruky

V tejto súvislosti by bolo možné využívať existujúci dávkový systém, ktorý podľa Iness najrýchlejšie dostane dávku na miesto určenia. Okrem toho by sa na tento účel mali prioritne využívať aj eurofondy a potrebné je decentralizovať pomoc ľuďom v núdzi a zapojiť do nej samosprávy.

Iness je tiež presvedčený, že je nutné zjednodušiť pravidlá a podmienky začiatku a konca pracovných pomerov a začiatku podnikania. Hovorí o nutnosti deregulovať a debyrokratizovať úkony a čo najviac rozviazať ruky súkromnému sektoru.

"Podnikateľské objavovanie krízových či postkrízových príležitostí bude kľúčovou zložkou ekonomického reštartu krajiny. Deregulácia a nízke daňovo-odvodové zaťaženie zrýchli cestu k predkrízovej výkonnosti hospodárstva," tvrdí Iness.