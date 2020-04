Heger chce oživiť krajinu naraz s veľkými ekonomikami

Kamenický upozornil, že Slovensko si blackout nemôže dovoliť.

5. apr 2020 o 15:05 TASR

BRATISLAVA. Každý skúsený krízový manažér sa pripravuje na všetky scenáre.

Jeden z nich počíta s tým, aby Slovensko zamedzilo novému koronavírusu čo najskôr, aby mohlo byť pripravené, keď sa "zapnú" veľké ekonomiky.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol minister financií Eduard Heger (OĽaNO), ktorý tak reagoval aj na úvahy o takzvanom blackoute.

Heger: Rozhodujeme sa na základe údajov

Heger podotkol, že nikto nerobí rozhodnutie, kým nie sú na stole kvalitné dáta. Poukázal na odborníkov v nepretržitom krízovom štábe.

"Tí na konci dňa povedia, ktorý z tých scenárov odporúčajú, pretože sa tomu venujú celé dni a noci," zdôraznil Heger s tým, že to nebude rozhodnutie od stola.

V súčasnosti bude podľa neho dôležité pripraviť štát na oživenie ekonomiky.

Kamenický: Blackout si nemôžeme dovoliť

Bývalý minister financií a súčasný poslanec Smeru-SD Ladislav Kamenický vyhlásil, že slovenská ekonomika si blackout momentálne nemôže dovoliť.

Podotkol, že Slovensko je veľmi otvorená ekonomika a týmto spôsobom by sa popretŕhali dodávateľské reťazce.

"Treba skôr pripraviť plán na to, keď sa vyrieši situácia s koronavírusom v celej Európe, lebo zavriete a za mesiac si donesiete koronavírus naspäť, tak urobiť plán, ako to potom postupne uvoľňovať, aby sme sa dostali do štádia, keď budeme mať normálny život," poznamenal Kamenický v diskusnej relácii.

Kritizoval tiež spôsob komunikácie premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) aj o tejto téme.

"Nemôže len tak vypustiť nejakú informáciu, a potom zrazu všetci sú vyplašení a nevedia, čo sa bude zajtra diať," dodal.

Spor o finančnú kondíciu krajiny

Slovensko sa podľa Hegera nepripravilo na "neúrodné" roky. Nemecko či ČR podľa jeho slov za posledné roky hospodárili s prebytkami, pričom Slovensko tento benefit nemalo.

"Dnes, práve v tých kritických časoch sa ukazuje, ako je dôležité byť v tých dobrých časoch zodpovedný," myslí si minister.

Kamenický oponoval, že Slovensko predchádzajúca vláda odovzdávala vo veľmi dobrom ekonomickom stave.

V prípade veľkonočných sviatkov zároveň podľa Kamenického netreba zatvárať krajinu, ale stačí upozorniť ľudí, čo treba robiť.

Heger tvrdí, že toto obdobie bude kľúčové, aby SR nestratila výsledky obmedzení z posledných týždňov.

Kamenický kritizoval odklad splátok úverov

Podľa ministra financií nová vláda urobila dobré opatrenia, spomenul aj odklad splátok v bankách.

Toto opatrenie však momentálne podľa Kamenického pre ľudí nie je výhodné, pretože úver viac preplatia a narastie doba splácania.

Poukázal na prípad v Česku, keď banka pristúpila k tomu, že počas troch až šiestich mesiacov nebude pýtať pri odklade hypotekárneho úveru úroky.

"Toto by som považoval za veľmi ústretový krok a v takomto prípade by som si dokonca vedel predstaviť napríklad aj odpustenie časti bankového odvodu," podotkol Kamenický. Heger zároveň dodal, že nasledujúci týždeň budú oznamovať ďalšie opatrenia.