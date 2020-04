Ťažba kalamitného dreva je stratová, tvrdí Baláž

Už pred vypuknutím opatrení proti pandémii bola cena dreva nízka.

5. apr 2020 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Ťažba kalamitného dreva nemá aktuálne ekonomický zmysel, tvrdí expert na ochranu prírody strany Spolu Erik Baláž.

"Už pred koronakrízou boli ceny dreva nízke v celej Európe. Dôvodom boli rozsiahle kalamity a prebytky na trhu s drevom. Odvtedy sa dopyt po dreve ešte znížil kvôli ekonomickej kríze spojenej s koronavírusom," povedal.

Prudký pokles ťažby

Drevospracujúci priemysel totiž znižuje výrobu, navyše je obmedzený aj vývoz dreva do zahraničia.

"Preto Lesy SR znižujú ťažbu dreva až o 75 percent. Ak k ťažbe kalamitného dreva predávaného za nízke ceny pripočítame budúce náklady na vysádzanie holých plôch a následnú starostlivosť, nemá ťažba kalamity ekonomický zmysel," ozrejmil Baláž.

Príležitosť na lepšiu dohodu pre ochranárov

Tá istá ťažba pritom vo viacerých lokalitách, najmä na území národných parkov, naráža podľa Baláža na záujmy ochrany prírody.

"Kým doteraz štátni lesníci s ochranou prírody bojovali a bezzásah neakceptovali, situácia by sa mohla zmeniť. Nevidím dôvod na to, aby štát nevyužil túto príležitosť. Orgány ochrany prírody sa môžu dohodnúť so štátnymi lesmi a zakázať ťažbu dreva v lokalitách, ktoré sú dôležité pre ochranu prírody," tvrdí expert strany Spolu.

Pre lesníkov by tak podľa neho neplatila povinnosť spracovať kalamitu a ochranári by boli bližšie k cieľom deklarovaným v Envirostratégii pre národné parky, aj k splneniu záväzkov voči legislatíve EÚ.