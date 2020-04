Komerčné poisťovne neschvaľujú plošný odklad platenia poistného

Poisťovne odporúčajú zvážiť zmenu frekvencie platenia po dohode.

5. apr 2020 o 13:17 SITA

BRATISLAVA. Ak by vláda po vzore odkladu splátok bankových úverov v súvislosti s pandémiou ochorenia Covid-19 zaviedla aj plošný odklad platieb komerčného poistného, podľa poisťovní by to nebolo dobrým riešením.

Poisťovne klientom navrhujú v prípade problémov komunikovať s poisťovňou a skôr zvážiť zmenu frekvencie platenia poistného po vzájomnej dohode.

Plošný odklad by ohrozil poisťovne aj klientov

Plošné odloženie poistného by podľa Slovenskej asociácie poisťovní danú spoločnosť ohrozilo a teda aj samotných klientov.

“ Súčasné právne normy neupravujú prerušenie poistenia a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy a tým aj zánik poistnej ochrany. „ Slovenská asociácia poisťovní

Poisťovne vyvíjajú podľa asociácie veľké úsilie, aby dokázali v tejto situácii plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje a tými je práve poistné.

Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť a straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva.

V tejto situácii preto nie je možné podľa asociácie očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na plošný odklad platieb poistného.

"Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov," varuje asociácia.

Zákon: Bez platenia zaniká zmluva

Súčasné právne normy zároveň podľa asociácie neupravujú prerušenie poistenia a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy a tým aj zánik poistnej ochrany.

V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať podľa poisťovní zničujúci dopad na jeho ekonomickú situáciu.

"A to iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom," konštatuje asociácia.

Dôsledky napríklad havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú podľa poisťovní často fatálne.

Rizikové rušenie poistiek bez finančnej rezervy

Rušenie poistiek v rámci optimalizácie nákladov riaditeľka pre životné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Miroslava Holičová neodporúča.

Zrušením poistky sa klient podľa nej vystaví riziku, že ak sa mu stane nečakaný úraz alebo ochorie a nemá pre tieto prípady vytvorené finančné rezervy, môže ho to priviesť do finančných ťažkostí.

Ťažšie možnosti opätovného poistenia

Ďalším rizikom je, že ak klient poistenie zruší a neskôr sa bude chcieť znovu poistiť, už to nemusí byť také ľahké a môže sa dokonca stať aj to, že ho úplne odmietnu poistiť. Ďalej je tu cena poistenia.

Súvisiaci článok Poslanci schválili odklad platenia poistného pre SZČO a zamestnávateľov Čítajte

"Pre poisťovňu ste každým rokom drahší, aj keď ste úplne zdravý. S vekom automaticky stúpa cena poistenia a platí to pre každú poisťovňu," dopĺňa Holičová.

Poistnú zmluvu je lepšie podľa Holičovej prispôsobiť alebo na istý čas je možné znížiť si poistné. "Každá poisťovňa má určitú hranicu minimálneho mesačného poistného. Ak ju dodržíte, poistenie vám nezanikne úplne," radí Holičová.

Pri tomto riešení sa síce klientovi krytie zníži, no stále je to podľa nej rozumnejší krok, než zmluvu úplne zrušiť. Zmeny vo svojich už aktuálnych poistných zmluvách môžu klienti vykonať aj online.