Francúzsko a Nemecko sa dohodli na krátkodobých fiškálnych opatreniach

Kompromis počíta s trojpilierovým prístupom.

3. apr 2020 o 18:03 TASR

BRUSEL. Francúzsko a Nemecko sa dohodli na fiškálnych opatreniach, ktoré majú zmierniť ekonomické následky pandémie nového koronavírusu.

Paríž a Berlín podľa agentúry DPA dospeli ku kompromisu, čo sa týka balíka krátkodobých fiškálnych opatrení na zmierenie pandémie.

To signalizuje, že v rámci Európskej únie (EÚ) sa zrejme pred utorkovým (7. 4.) rokovaním ministrov financií formuje konsenzus.

Dokument, ktorý mala k dispozícii DPA, počíta s trojpilierovým prístupom.

Prvým pilierom je garančný fond vytvorený Európskou investičnou bankou (EIB) na pomoc malým a stredným firmám, ktoré majú problémy s likviditou.

Druhým je stály euroval, teda Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM), ktorý by poskytol úverové linky v objeme do 2 % hrubého domáceho produktu (HDP) členskej krajiny.

Tretím pilierom je dlhový nástroj navrhovaný Európskou komisiou (EK) v hodnote 100 miliárd eur, ktorý by mali schváliť členské štáty. Prostriedky z takzvaného nástroja solidarity (SURE) by boli určené na mzdy zamestnancov, ktorí by inak prišli o prácu.