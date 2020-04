Eurokomisia zverejnila ďalší balík návrhov opatrení v súvislosti s koronavírusom

Zohľadnila aj viacero slovenských návrhov.

3. apr 2020 o 8:49 SITA

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Európska komisia (EK) v piatok zverejnila ďalší balík návrhov opatrení, ktoré súvisia so súčasnou krízou spôsobenou ochorením COVID-19.

Mimoriadne pozitívne je, že v ňom zohľadnila viacero slovenských návrhov.

Remišová prezentovala slovenské návrhy

Tie prezentovala minulý týždeň počas videokonferencie s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie (EÚ) podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová.



„Som nesmierne rada, že si Európska komisia vypočula naše návrhy a zahrnula ich do návrhu novej legislatívy na boj proti koronavírusu. Pre Slovensko sú to vynikajúce správy. Nevyčerpané financie vláda môže v aktuálnej krízovej situácii rýchlo a flexibilne nasmerovať tam, kde to naši ľudia a firmy najviac potrebujú,“ povedala vicepremiérka Veronika Remišová.



Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová žiadala EK o to, aby boli maximálne zjednodušené pravidlá pri čerpaní eurofondov.

„Našim cieľom je mať voľné ruky pri presúvaní peňazí medzi jednotlivými fondami a kategóriami regiónov, aby sme tieto finančné prostriedky použili v oblastiach najviac postihnutých koronavírusom a podľa toho, čo ľudia najviac potrebujú,“ vysvetlila Remišová.

Predstavila tri návrhy

Európska komisia predstavila tri návrhy, ktoré pomôžu členským štátom v tomto boji.

Prvým návrhom je veľká sloboda a flexibilita vo využití doposiaľ nevyčerpaných eurofondov.

Znamená to, že budeme môcť presúvať peniaze do oblastí a regiónov, ktoré sú ochorením COVID-19 najviac zasiahnuté.

Jednoduchšia bude najmä administratíva. Najdôležitejšie však je, že EÚ navrhuje, aby projekty určené na sanáciu škôd boli financované vo výške 100- percent, t. zn. bez potreby akéhokoľvek spolufinancovania.



Ďalším návrhom je vytvorenie úplne nového nástroja na zmiernenie rizík nezamestnanosti, tzv. SURE.

Cez tento nástroj by komisia poskytovala členským štátom pôžičky, pričom sa predpokladá, že Slovensko by mohlo byť oprávnené na získanie úveru od komisie až do výšky 0,5 – 1 miliardy eur.

Z týchto peňazí by sme mohli pokryť výdavky súvisiace s udržiavaním zamestnanosti.

„Teda najmä pomáhať firmám či podnikateľom prekonávať ťažké obdobie tak, aby nemuseli prepúšťať a aby sa nám podarilo zachovať čo najväčší počet pracovných miest,“ uviedla vicepremiérka s tým, že to je veľmi dôležitý nástroj na zmierňovanie ekonomických, ale najmä sociálnych a ľudských dôsledkov tejto krízy.

Presmerovanie peňazí v aktuálnom rozpočte

Okrem toho EK navrhla aj opatrenie, ktorého podstatou je presmerovanie peňazí v aktuálnom rozpočte. Znamená to, že cez tzv. Nástroj núdzovej podpory (ESI) by približne 2,7 miliardy eur malo ísť na nákupy zdravotníckeho vybavenia (ventilátory, testy), fungovanie a presúvanie mobilných zdravotníckych tímov a podobne.

Táto pomoc by mala byť smerovaná do najpostihnutejších oblastí EÚ. Je to prejav solidarity a vzájomnej pomoci v rámci EÚ.



Podpredsedníčka vlády SR Veronika Remišová v týchto dňoch intenzívne rokuje s jednotlivými ministrami o presmerovaní eurofondov na opatrenia na boj proti koronavírusu.

Tento druhý balík návrhov Európskej komisie sa primerane zohľadní a využije pri jednotlivých presunoch.

Okrem toho vicepremiérka pripravuje na svojom úrade komplexný audit všetkých verejných obstarávaní a zmlúv z nich vyplývajúcich, informatických projektov a poskytnutých dotácií.

Na základe jeho výsledkov prijme ďalšie potrebné kroky v súvislosti s epidémiou. „Aby sme vedeli pomoc z eurofondov využiť čo najefektívnejšie, audit je na úrade nutný,“ dodala na záver vicepremiérka.