Parlament schválil novelu Zákonníka práce aj finančné opatrenia

Prijali aj pozmeňujúci návrh, ktorý myslí na rodičov s trojročnými deťmi.

2. apr 2020 o 18:40 TASR

BRATISLAVA. Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa budú posúvať, malým a stredným podnikom má byť poskytnutá finančná pomoc.

Finančné opatrenia z dielne Ministerstva financií (MF) v súvislosti so šírením choroby COVID-19 vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR).

Poslanci o návrhu zákona rokovali v skrátenom legislatívnom konaní. Za prijatie návrhu hlasovali všetci prítomní poslanci v sále, a to 141.

"Cieľom návrhu zákona je ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom pred následkami pandémie," konštatuje sa v predkladacej správe.

Uplatňovanie opatrení je vymedzené na obdobie, ktoré sa začalo dňom vyhlásenia mimoriadnej situácie, teda od 12. marca, až do konca mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá.

"Zákon pre toto obdobie zavádza legislatívnu skratku 'obdobie pandémie'," spresnilo ministerstvo.

Posunuté lehoty

Návrh prináša okrem iného posun lehôt pri dani z príjmov na podanie daňových priznaní, hlásení, ročných zúčtovaní za zamestnancov, oznámenia odvedenia dane z nepeňažného príjmu poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a dani z motorových vozidiel v špecifických prípadoch.

Posun lehôt by sa mal týkať aj účtovných závierok, výročných správ a správ audítora a ich uloženia do registra účtovných závierok.

Pri dovoze zdravotníckeho materiálu z tretích krajín by malo dôjsť k oslobodeniu od dovozného cla a DPH. Opatrenia zahŕňajú aj neaktualizovanie zoznamov daňových dlžníkov platiteľov DPH, ktorí porušili svoje povinnosti.

Daňové kontroly a konania majú byť prerušené, okrem tých, ktorých výsledkom je vracanie finančných prostriedkov. Daňové exekúcie by zároveň mali byť odložené.

Zmeškanie lehoty zo zákona má byť podľa návrhu odpustené bez žiadosti, teda bez poplatku a potreby vydania rozhodnutia, a to okrem podania daňového priznania a platenia daní.

Opatrenia zahŕňajú napríklad aj neplatenie správnych poplatkov v dôsledku pandémie.

Finančná pomoc mikropodnikom, malým a stredným podnikom má byť poskytovaná vo forme záruky za úver alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude ministerstvo financií a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka a Slovenská záručná a rozvojová banka.

Ustanoviť sa majú Národnej banke Slovenska (NBS) mimoriadne oprávnenia pre prípad, že jej budú okolnosti súvisiace s obdobím pandémie brániť v riadnom plnení povinností vyžadovaných osobitnými predpismi.

Vyšší úver

V tomto roku sa zároveň v súvislosti s pandémiou má umožniť vláde prevziať úver aj nad rámec schválený zákonom o štátnom rozpočte na rok 2020, a to na zabezpečenie likvidity v štátnom rozpočte.

Vo vzťahu k mestám, obciam a vyšším územným celkom sa napríklad umožňuje až do konca roka 2021, aby na úhradu bežných výdavkov používali aj rezervný fond, kapitálové príjmy a tiež návratné zdroje financovania.

Cieľom je mobilizácia zdrojov na krytie mimoriadnych výdavkov v období pandémie, ale aj v období predpokladaného výpadku vlastných daňových príjmov.

Mala by sa tiež uvoľniť regulácia čerpania výdavkov v čase hospodárenia v rozpočtovom provizóriu, ozdravnom režime a nútenej správe a pri prijímaní rozpočtových opatrení v roku 2020.

Zmeny v Zákonníku práce

Parlament schválil aj novelu Zákonníka práce v súvislosti s novým koronavírusom a mimoriadnym stavom.

Nezamestnaní, ktorí si v čase krízovej situácie spôsobenej hrozbou šírenia koronavírusu nedokázali nájsť prácu počas šiestich mesiacov, budú dostávať dávku v nezamestnanosti jeden mesiac navyše.

Obdobie poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak predĺži zo šiestich na sedem mesiacov.

Toto ustanovenie sa uplatní aj na ľudí, ktorým polročné obdobie poberania dávky v nezamestnanosti uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou novely zákona.

V tomto roku by výdavky na dávky v nezamestnanosti mali po tomto kroku stúpnuť o 14,6 milióna eur, pričom obdobie poberania nezamestnaneckej dávky by sa malo predĺžiť približne 28-tisíc nezamestnaným.

Vláda zároveň bude môcť svojim nariadením počas krízovej situácie a ešte dva mesiace po jej skončení dočasne upravovať podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti, podmienky výplaty tejto dávky, dĺžku podporného obdobia, ako aj samotnú výšku dávky v nezamestnanosti.

Za schválenie novely pracovného kódexu hlasovalo 136 poslancov, žiadny poslanec nebol proti a jeden zákonodárca sa zdržal hlasovania.

Udržateľnosť pracovných miest

V samotnej novele pracovného kódexu sa v záujme udržania pracovných miest upravujú ustanovenia o organizácii pracovného času, určení čerpania dovolenky, či prekážok v práci.

Rozvrhnutie pracovného času bude zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšom období, a s platnosťou najmenej na týždeň.

Čerpanie dovolenky bude zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred a ak ide o čerpanie dovolenky z minulého roka, tak najmenej dva dni vopred.

V súčasnosti pritom musí zamestnávateľ oznámiť zamestnancovi čerpanie dovolenky aspoň 14 dní vopred.



Ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu, pôjde o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Zavádza sa pravidlo o možnosti zamestnávateľa prikázať prácu z domácnosti zamestnanca, ak ide o činnosť, u ktorej je to možné a ak práca na pracovisku nie je možná a nevyhnutná.

"Rovnako sa ustanovuje právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti, a to za podmienky, že to povaha práce umožňuje a že tomu nebránia vážne prevádzkové dôvody, napríklad potreba prítomnosti časti zamestnancov na pracovisku," uviedol rezort práce a sociálnych vecí.

Príspevok na udržanie zamestnanosti

Zmeny nastanú aj v zákone o službách zamestnanosti. Pri príspevku na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a v období po ich skončení sa splnenie podmienok na jeho čerpanie bude preukazovať čestným vyhlásením.

Pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti sa uplatní výnimka povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, a to z dôvodu zrýchleného administrovania pomoci zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám, ktorých zasiahli dopady súčasnej pandemickej krízy.

V zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP) sa umožňuje odklad povinnosti vykonať oboznamovanie zamestnancov s predpismi o BOZP napríklad pri prijatí do zamestnania alebo preložení na iné pracovisko.



Schválenou novelou zákona sa zavádzajú aj ďalšie čiastkové zmeny. Dlžníci v Sociálnej poisťovni, ktorí majú s poisťovňou dohodnuté splátkové kalendáre, nebudú pri omeškaní so splátkou platiť žiadne úroky z omeškania.

Pre ľudí sa dočasne obmedzí možnosť platiť sociálne odvody v hotovosti na pobočkách Sociálnej poisťovne.

Dôchodca, ktorý v súčasnosti dostáva svoju penziu poštou a nemá zriadený účet v banke, bude môcť v tomto krízovom období svoj dôchodok dostávať na bankový účet inej osoby, ktorú si sám určí.

Rieši sa aj situácia približne 5-tis. mamičiek, ktoré počas koronakrízy prestanú poberať rodičovský príspevok. Mohli by nastúpiť do zamestnania a prihlásiť deti do škôlky, ale deti zostanú doma, keďže škôlky sú zavreté.

Tieto mamičky preto budú dostávať ošetrovné, teda tzv. OČR na dieťa. Žiadosť o nemocenské dávky a dávku v nezamestnanosti budú môcť ľudia podať do Sociálnej poisťovne elektronicky, bez zaručeného elektronického podpisu.