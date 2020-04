Trump očakáva koniec sporu Ruska a Saudskej Arábie, ceny ropy prudko vyskočili

Ceny čierneho zlata narástli o viac ako 30 percent.

2. apr 2020 o 19:12 (aktualizované 2. apr 2020 o 19:28) TASR

WASHINGTON, MOSKVA. Americký prezident Donald Trump očakáva, že Rusko a Saudská Arábia ukončia cenovú vojnu a dohodnú sa na obmedzení produkcie ropy o 10 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov). Ceny čierneho zlata na to zareagovali rastom o viac ako 30 percent.

Trump v rozhovore pre CNBC uviedol, že hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom aj so saudským princom Muhammadom bin Salmánom. Trump očakáva zníženie ťažby o 10 miliónov barelov, ale mohlo by to byť až 15 miliónov barelov.

Prudký skok

Cena americkej ropy WTI vyskočila o 33 percent až na 26,93 USD (24,69 eura) za barel a je na najlepšej ceste zaznamenať najprudší 1-dňový nárast v histórii. Cena severomorskej ropy Brent sa dostala až na 32,78 USD za barel (takisto +33 percent).

Oba referenčné druhy neskôr prišli o časť ziskov a májový kontrakt na WTI sa o 17.17 h SELČ predával s plusom 4,67 USD alebo 22,99 percenta po 24,98 USD za barel a júnový kontrakt na Brent s plusom 4,70 USD alebo 19 percent po 29,44 USD za barel.

Trump neskôr na Twiteri napísal, že priškrtenie produkcie by bolo skvelou správou pre ropný a plynárenský priemysel.

Saudská Arábia vo štvrtok prostredníctvom svojej oficiálnej tlačovej agentúry vyzvala členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších veľkých producentov, ktorí spoločne tvoria skupinu OPEC+, aby sa urgentne stretli.

Aj napriek aktuálnemu prudkému rastu sa cena WTI stále pohybuje viac než 40 percent pod úrovňami, na ktorých sa nachádzala pred mesiacom, než vypukla cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom.

Moskva neplánuje zvýšiť produkciu

Napriek ukončeniu platnosti programu redukcie ťažby medzi Organizáciou krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a Ruskom neplánuje Moskva zvýšiť produkciu ropy. Trh je totiž už teraz prezásobený, uviedol vo štvrtok pre agentúru Reuters ruský minister energetiky Alexander Novak.

Ministerstvo zároveň informovalo, že produkcia ropy dosiahla minulý mesiac 11,29 milióna barelov denne. To znamená rovnaký objem ťažby ako v predchádzajúcom mesiaci.

Novak uviedol, že Rusko a Saudská Arábia zatiaľ situáciu na ropnom trhu neriešili, nie je to však vylúčené.