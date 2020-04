Za správu hmotných rezerv bude zodpovedať Sulík

Respirátory by podľa Sulíka mohla vyrábať aj spoločnosť z Martina.

2. apr 2020 o 18:07 (aktualizované 2. apr 2020 o 19:44) TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Za Správu štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky bude na základe štvrtkového rozhodnutia vlády zodpovedný minister hospodárstva.

Informoval o tom vo štvrtok počas rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Hmotné rezervy prešli pod Sulíka

Kontrola z úrovne ministra by podľa neho mala zabezpečiť transparentné a hospodárne nakladanie so štátnymi prostriedkami.

"Dnešným rozhodnutím na vláde prechádzajú štátne hmotné rezervy pod moju zodpovednosť. Nie je to zmena v kompetenčnom zákone, ale sme sa dohodli, že ich budem monitorovať," uviedol Sulík.

Súvisiaci článok Rúška sú len vrchol Kičurovej kariéry. Ficov kamarát dal zarobiť Bonulu aj Rattajovi Čítajte

Podľa neho sa v poslednom čase objavili určité nejasnosti, napríklad pri nákupe respirátorov, kde je trhová cena v súčasnosti vysoko nad výrobnými nákladmi.

Sulík však priznal, že ani rezortu hospodárstva sa nepodarilo nakúpiť respirátory za dohodnutú a uhradenú sumu osem eur za kus.

"Aj sme to zaplatili, no neprišli a peniaze nám vrátili. Čiže jedna vec je mať sľúbenú hypotetickú cenu na papieri alebo v nejakej ponuke a druhá vec je mať už v sklade respirátor," povedal Sulík.

Dobrou správou podľa neho je, že od druhej polovice apríla by mohla nedostatkové respirátory vyrábať aj spoločnosť na Slovensku. Firma z Martina však zatiaľ iba čaká na dodávku potrebných strojov. Ministerstvo hospodárstva podľa Sulíka poskytne výrobcovi pri dovoze a inštalácii všetku potrebnú pomoc.

"Na tomto budem robiť. Preto je aj dobré, že hmotné rezervy prešli podo mňa. Budem na nich dohliadať, aby sa nestávali veci, že sa to vymkne z rúk," dodal minister.

Sulík hovoril aj o pomoci veľkým firmám

Slovensko musí byť medzi prvými krajinami, ktoré dokážu využiť prostriedky vyčlenené EÚ na boj s následkami šírenia ochorenia COVID-19, povedal počas rokovania vlády Sulík. Slovensko by malo dostať takmer 2,5 miliardy eur.

Podľa šéfa rezortu hospodárstva v súčasnosti prebiehajú rokovania s veľkými firmami o štátnej pomoci na udržanie zamestnanosti v týchto spoločnostiach. Tá bude zrejme z veľkej časti financovaná práve zo zdrojov EÚ.

Podľa Sulíka zatiaľ nie je jasné, ako bude štátna pomoc vyzerať. "Ide o to, nájsť primeranú rovnováhu medzi tým, aby to štát veľa nestálo, ale aby oni neposielali ľudí na nezamestnanosť," povedal.

Veľké firmy podľa Sulíka majú určité rezervy, na konečné riešenie preto môžu aj niekoľko týždňov počkať. "Budeme veľmi intenzívne hľadať riešenie najmä pre veľké firmy. Pre tie malé, kde potrebujeme univerzálne riešenie, pretože ich je strašne veľa, sa to našlo," dodal minister.

Jednou z možností je kurzarbeit

Jednou z možností štátnej pomoci firmám je takzvaný kurzarbeit, teda združenie prostriedkov štátu a zamestnávateľa na mzdy zamestnancov počas krízy.

Pokiaľ by zamestnávateľ zamestnancov prepustil, musel by po obnovení výroby sčasti hľadať nových pracovníkov a mal by náklady s ich zapracovaním. Štát by, naopak, musel platiť nezamestnaným sociálne dávky.

Spoločnú európsku schému riešenia rizika zvyšovania nezamestnanosti s využitím kurzarbeitu navrhuje Európska komisia. Podľa europoslankyne Lucie Ďuriš Nicholsonovej (SaS) vytvára návrh komisie jednotný a jednoduchý spoločný mechanizmus pre všetky členské štáty, ako čo najlepšie a najefektívnejšie dotovať ohrozené pracovné miesta.