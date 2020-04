Vláda chce pre pandémiu odložiť štart zálohovania obalov

Envirorezort navrhol viacero zmien termínov v zákonoch.

2. apr 2020 o 12:22 TASR

BRATISLAVA. Termín zavedenia zálohového systému jednorazových obalov by sa mal posunúť. Zmenu navrhlo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky s tým, že zabezpečenie riadneho procesu výberu správcu je časovo náročné.

Na svojom štvrtkovom rokovaní to schválila vláda. V tejto súvislosti tiež vláda schválila skrátené legislatívne konanie. Envirorezort navrhol viacero zmien termínov v zákonoch v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou z dôvodu ochorenia COVID-19.

Ľudia, ktorým zvieratá spôsobili škody, by si mali finančnú úhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania uplatniť až po skončení sa mimoriadnej situácie, vyplýva z materiálu.

Žiadatelia budú môcť požiadať o podporu z Environmentálneho fondu do 15. decembra 2020. Posunie sa aj termín zverejňovania špecifikácií na webe fondu do 31. augusta 2020.

Na zamedzenie šírenia nového koronavírusu sa má pozastaviť aj plynutie lehôt, keď sa majú dotknuté subjekty vyjadriť v konaniach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Ministerstvo uvádza, že úkony budú realizované až po zrušení mimoriadnej situácie.

Envirorezort tiež navrhol, aby záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a geotermálnej energie boli ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021. Povolenia na odber podzemných vôd by tiež podľa ministerstva mali byť zosúladené so zákonom do 31. decembra 2021.

Povodňové škody a súhrnné správy o priebehu povodní by sa mali vyhodnocovať a zasielať po zrušení mimoriadnej situácie, hovorí ministerstvo.

Pozastaviť by sa malo aj plynutie lehôt, v ktorých je okresný súd povinný uskutočniť verejné zasadnutie na prerokovanie návrhu.

Ministerstvo životného prostredia plánuje pozastaviť termíny v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu. Pozastaviť by sa tak mali aj obhliadky, ústne pojednávania a nazeranie do spisov.