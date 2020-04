Slovensko by mohlo z nevyužitých peňazí EÚ dať na boj proti vírusu asi 2,5 miliardy

Slovensko bude môcť využiť peniaze za priaznivejších podmienok ako obvykle.

2. apr 2020 o 12:38 SITA

BRATISLAVA. Slovensko by mohlo z nezazmluvnených, resp. nevyčerpaných peňazí Európskej únie použiť na opatrenia proti koronavírusu predbežne necelých 2,5 miliardy eur.

Ako pre agentúru SITA potvrdil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko, konečná suma vzíde až z analýz, ktoré práve pokračujú na národnej úrovni.

Mobilizujú sa nevyužité prostriedky z eurofondov

"Keďže do tejto sumy spadajú nielen voľné peniaze, ale aj peniaze, ktoré sú vo výzvach, kľúčové bude vyhodnotenie zodpovedných ministerstiev (riadiacich orgánov operačných programov), ktoré peniaze by sa dali presunúť na opatrenia na boj s koronavírusom," uviedol Miko.

Slovensko má podľa šéfa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku okamžite k dispozícii vo svojom rozpočte 527 miliónov eur, čo je predfinancovanie za rok 2019. Ďalšiu hotovosť v objeme 383 miliónov eur dostane štát v rámci predfinancovania za rok 2020 v priebehu marca a apríla.

"Vďaka investičnej iniciatíve v reakcii na koronavírus sa mobilizujú nevyužité prostriedky z eurofondov. Podľa výpočtov komisie by všetky členské štáty mohli takto zmobilizovať až 37 miliárd eur na zvládnutie pandémie," priblížil Miko.



V súčasnom programovom období 2014 - 2020 nezazmluvnené zdroje EÚ v Slovenskej republike dosiahli k 29. februáru objem takmer 4,7 miliardy eur (vyše 30 percent z celkovej alokácie peňazí EÚ 15,344 miliardy eur).

Zakontrahované boli európske prostriedky v celkovej výške 10,690 miliardy eur (takmer 70 percent z alokácie), z toho nevyčerpaných zostávalo skoro 5,9 miliardy eur (38 percent z alokácie) a vyčerpané boli zdroje za vyše 4,8 miliardy eur (zhruba 31,5 percenta z alokácie).

Priaznivejšie podmienky

Slovensko bude môcť využiť nezazmluvnené, resp. nevyčerpané peniaze EÚ v rámci boja proti pandémii za priaznivejších podmienok ako sme pri eurofondoch zvyknutí.

"Nedávnou zmenou legislatívy sa tieto peniaze dajú použiť aj na aktivity, ktoré doteraz európska legislatíva nepovoľovala. Môžu sa teda podporovať opatrenia pre udržanie zamestnanosti, či podpora likvidity - prevádzkového kapitálu, hlavne v prípade malých a stredných podnikov," poznamenal Miko.

Okrem podpory trhu práce a firiem je podľa neho možné financovať aj urgentné potreby v zdravotníctve na nákup testov, testovacích prístrojov, ochranných pomôcok, liekov, ale aj na zdravotnícky personál či informačnú kampaň.

"Cieľom je rýchlo reagovať a pomôcť sektorom, ktoré sú najviac postihnuté," ozrejmil vedúci zastúpenia eurokomisie na Slovensku.



Peniaze EÚ, ktoré boli doteraz viazané na splnenie určitých cieľov, sa podľa eurokomisie budú môcť uvoľniť na opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19, čo umožní ich flexibilnejšie presúvanie v rámci alebo medzi operačnými programami.

"To sa opäť nastaví na národnej úrovni. Aby peniaze boli k dispozícii čo najskôr a tam, kde je to potrebné, je dôležité čo najskôr spustiť výzvy a projekty, a to v zjednodušenom režime. Výdavky sa dajú preplácať aj spätne, a to od 1. februára," upozornil Miko.

Všetky otázky rieši nový tím

Na riešenie všetkých praktických otázok využitia týchto peňazí podľa neho komisia vytvorila pracovnú skupinu, v ktorej má zastúpenie aj Slovensko.



"Prioritou je využiť čo najrýchlejšie všetky možnosti flexibility v rámci nezazmluvnených peňazí. V prípade zakontrahovaných peňazí ide už o zmluvný vzťah a toto je na analýzu na národnej úrovni," tvrdí zástupca Európskej komisie.

"Investičné projekty, ktoré sú už zazmluvnené a bežia, napríklad, stavba diaľnic, škôlok či rekonštrukcie nemocníc, by mali paralelne pokračovať a pomáhať s naštartovaním ekonomiky," dodal pre agentúru SITA Miko.