Matovič čoraz častejšie spomína blackout krajiny, Sulík je proti

Koalícia zriadi Fond vzájomnej pomoci.

1. apr 2020 o 11:36 (aktualizované 1. apr 2020 o 13:55) TASR, SITA

BRATISLAVA. Premiér Igor Matovič stále uvažuje pre koronakrízu nad možným blackoutom na Slovensku.

Ako uviedol v stredu na tlačovej konferencii, prísnymi nariadeniami sa podarilo znížiť mobilitu na Slovensku o 70 percent. Blackoutom by sa mohla znížiť o 90 percent.

"Všetko, čo by nebolo nevyhnuté, by sme museli vypnúť," konštatoval.

Ak by sa na tom podľa premiéra spoločnosť dohodla, bolo by dobré, aby o tom bola informovaná niekoľko týždňov dopredu.

Strata 70 miliónov denne

Matovič však nevie povedať, kedy by blackout mohol nastať.

"Každý deň koronavírus spôsobuje straty pre našu ekonomiku 70 miliónov eur. Koľko to vydržíme?" pýta sa premiér.

Ako dodal, tieto peniaze si môžeme iba požičať a niekto to bude musieť splácať.

"Čím skôr urobíme dobré rozhodnutie a budeme môcť znovu začať, síce ako ohraničený ostrovček v rámci Európy, ale zdravý, tým lepšie," konštatoval.

Blackout len po širokom súhlase

V tomto prípade by musela podľa Matoviča fungovať absolútna vojenská disciplína s jasným cieľom.

"Mojím cieľom je, aby sme sa na tom ako spoločnosť dohodli. To nie je to, že som zúfalý, môžem ísť do toho silou a pretlačiť to na vláde, ale prirodzene chcem, aby sme s ľuďmi hrali fér hru. Dostal som podporu od ľudí na boj s korupciou a vyfasoval som k tomu koronu. Je to úplne iný boj, preto si myslím, že je plne legitímne sa ľudí opýtať, či v tomto boji mám podporu," konštatoval premiér.

Matovič tiež konštatoval, že v prípade blackoutu by sa vyhlásil výnimočný stav. Pendleri by dostali na výber, či budú žiť na Slovensku, alebo napríklad v Rakúsku.

"Nemôžeme riskovať, že z krajiny, ktorá ma päťkrát viac prípadov koronavírusu, nám budú na Slovensko pendlovať ľudia," uzavrel.

Upozornil, že ako krajina môžeme byť aj za rok, ak nebude vyvinutá vakcína, v takom móde, ako sme dnes. "A to je dlhodobá ekonomická smrť. Je to môj názor, aj názor viacerých ekonómov," povedal Matovič.

Slovensko za tejto situácie má podľa Matoviča dve možnosti. Jednou je, že bude mať nízke počty infikovaných, ale bude ekonomicky zomierať.

"Druhá možnosť je taká, že urobíme s vírusom krátky proces, ako to urobili v čínskom Wu-Chane, keď tam veľmi rýchlo, drastickými hygienickými opatreniami vírus eliminovali na minimum. Toto sú dve voľby, pred ktorými stojíme. Chcem preto, aby sme sa ako spoločenstvo rozhodli, ktorou cestou pôjdeme," doplnil premiér.

Sulík nesúhlasí s blackoutom

Minister hospodárstva a vicepremiér Richard Sulík (SaS) je zásadne proti experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku.

Sulík uviedol, že pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje, je proti tomuto návrhu.

"Pokiaľ sa nič mimoriadne neudeje - typu 1000 mŕtvych denne ako v Taliansku - som zásadne proti takýmto experimentom, ako zlikvidovať ekonomiku," reagoval Sulík na návrh premiéra.

Politici založia fond individuálnej pomoci

Premiér Matovič zároveň oznámil, že vláda zakladá na Úrade vlády SR fond vzájomnej pomoci, ktorým sa bude snažiť riešiť individuálne problémy ľudí.

Budú do neho dobrovoľne prispievať koaliční poslanci, ministri aj podnikatelia. Premiér oznámil, že sa vzdáva svojho premiérskeho platu.

"Po dohode so všetkými koaličnými stranami to je spoločné rozhodnutie. Nie je to teda iniciatíva jedného alebo jednej strany alebo úradu vlády. Je to naše spoločné rozhodnutie, rovnako aj s našimi koaličnými poslancami. Budeme radi, ak sa do tohto fondu rozhodnú prispievať aj ľudia mimo koalície, aj poslanci opozície, na čo ich dnes aj z tohto miesta vyzývam," priblížil.

Gesto pre občanov

Koalícia chce podľa Matoviča týmto gestom obyvateľom ukázať, že politika a politici nie sú odtrhnutí od ľudí.

"A že my ako koaličné strany na ľudí myslíme, či už zákonmi, alebo spomínanou individuálnou pomocou," povedal premiér.

Spresnil, že Fond vzájomnej pomoci bude fond, do ktorého budú prispievať koaliční poslanci, koaliční ministri, a aj iní ľudia, a to každý slobodne podľa svojho uváženia.

"Máme dohodu so všetkými poslancami v klube OĽaNO, že do tohto fondu prispievať budú. Keďže sa patrí ísť príkladom, vzdávam sa celého premiérskeho platu," zdôraznil predseda vlády.

Kollár vidí adresnú pomoc

Podľa predsedu strany Sme rodina Borisa Kolára sa od platu poslancov parlamentu odvíjajú platové pomery ľudí napríklad v štátnej správe, manažérov, prokurátorov, či sudcov.

Fond považuje Kollár za najlepšiu, najrýchlejšiu a najadresnejšiu pomoc rodinám a ľudom v ťažkej životnej situácii.

"Vytvorí sa zoznam, z ktorého bude vidieť osobnú mieru solidarity každého jedného poslanca a ministra, ako je ochotný pomôcť bežným ľuďom," priblížil.

Podľa podpredsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej je tento nástroj fondom solidarity s ľuďmi, ktorým štát nevie pomôcť zákonmi, ani iným legislatívnym spôsobom.

"Preto vznikla táto dobrovoľná aktivita koaličných poslancov, aj koaličných členov vlády. Budeme sa všetci skladať na to, čo by štát inak nemohol vyriešiť. Zároveň fond poskytuje určitú flexibilitu rýchlej a adresnej pomoci, aby sme vedeli vyriešiť tie prípady, ktoré pomoc najviac potrebujú," dodala.