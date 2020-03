Stanice STK môžu otvoriť, zmeškaná kontrola sa však naďalej nepokutuje

Policajti nepokutujú vodičov, ktorým sa skončila platnosť kontroly 12. marca.

31. mar 2020 o 15:33 TASR

BRATISLAVA. Za zmeškanú technickú a emisnú kontrolu sa naďalej nebude pokutovať. A to ani po tom, ako dostali stanice technickej a emisnej kontroly (STK a EK) výnimku a od pondelka môžu byť otvorené.

V utorok pred rokovaním vlády to uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) s tým, že platiť to bude dovtedy, kým sa STK nedostanú do normálneho režimu.

Doležal priblížil, že toto opatrenie platí na základe dohody medzi ministerstvom vnútra a ministerstvom dopravy. Rezort dopravy 13. marca informoval o tom, že prevádzkovatelia vozidiel, ktorí nemôžu absolvovať emisnú a technickú kontrolu v čase, keď je vyhlásený mimoriadny stav, nebudú pokutovaní.

Príslušníci Policajného zboru neukladajú sankcie vodičom, ktorým sa skončila platnosť emisnej a technickej kontroly dňom 12. marca.

Opatrenie podľa ministra logicky platilo počas doby, keď nebolo možné vykonať technickú kontrolu. V súčasnosti sa STK pomaly otvárajú, Doležal však upozornil, že budú otvorené len v obmedzenom režime. Nateraz tak podľa jeho slov platí, že sa pokutovať nebude.

Zdôraznil tiež, že za technické kontroly, ktoré sú nevykonané z nedbalosti dávno pred tým, ako prišla súčasná kríza, sa pokutovať bude. "Nateraz platí status quo, nebudeme pokutovať. Vo všeobecnosti mám názor, že minimálne dovtedy, kým STK nenabehnú do normálneho režimu," poznamenal Doležal.