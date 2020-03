Vírus pripravil o prácu milióny Američanov, to najhoršie ich podľa pobočky Fedu ešte len čaká

Nezamestnanosť by mohla vzrásť nad 32 percent, tvrdí pobočka Fedu v St. Louis.

31. mar 2020 o 19:09 TASR

WASHINGTON. Nástup krízy spojenej so šírením nového koronavírusu pripravil o prácu už milióny Američanov, to najhoršie ich však ešte len čaká. Poukazuje na to vo svojej prognóze pobočka americkej centrálnej banky (Fed) v St. Louis, podľa ktorej by nezamestnanosť mohla vzrásť nad 32 percent.

Ekonómovia Fedu zo St. Louis vo svojej analýze, ktorú v pondelok zverejnila televízna stanica CNBC, počítajú s tým, že kríza spojená s pandémiou nového koronavírusu môže v ekonomike zrušiť až 47 miliónov pracovných miest. To by znamenalo rast nezamestnanosti na 32,1 percenta.

Tento odhad je ešte o niečo pesimistickejší, než prognóza šéfa pobočky Fedu v St. Louis Jamesa Bullarda. Ten nezamestnanosť odhadol na 30 percent.

Mimoriadna situácia

Ide o čísla, ktoré sú veľmi vysoké v porovnaní so všetkými doterajšími problémovými obdobiami americkej ekonomiky, uviedol ekonóm Fedu v St. Louis Miguel Faria-e-Castro.

Ako však dodal, ide o mimoriadnu situáciu, akú americká ekonomika za posledných sto rokov ešte nezaznamenala.

Dôvodom je aj fakt, že takmer 67 miliónov Američanov pracuje v oblastiach, kde vzhľadom na najnovšie opatrenia vlády v boji proti novému koronavírusu hrozí prepúšťanie.

Pribúdajú žiadatelia o podporu

Už za jeden týždeň do 21. marca požiadalo prvýkrát o podporu v nezamestnanosti rekordných 3,3 milióna Američanov. Ekonómovia zároveň očakávajú, že za týždeň do 28. marca sa k nim pridá ďalších 2,65 milióna.

Faria-e-Castro do veľkej miery vychádza z predchádzajúceho prieskumu Fedu, podľa ktorého 66,8 milióna Američanov má zamestnanie, kde je "vysoké riziko prepustenia".

Ide o pracovné miesta v oblasti výroby, obchodu, služieb či prípravy jedál. Iný prieskum označil za rizikové zamestnania, kde pracujúci prichádzajú do úzkeho kontaktu s ľuďmi.

Ide najmä o pracovné miesta v kaderníctvach, holičstvách, ďalšej reštauračné služby či práca palubného personálu aerolínií. Podľa tohto prieskumu je ohrozených približne 27,3 milióna pracovných miest.