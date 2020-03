Štát nevie vyjsť v ústrety všetkým podnikateľom, podľa Matoviča nie sú peniaze

Premiér bude v utorok rokovať s kľúčovými zamestnávateľmi.

31. mar 2020 o 10:57 (aktualizované 31. mar 2020 o 11:22) SITA, TASR

BRATISLAVA. Vláda Slovenskej republiky sa bude snažiť pomôcť aj väčším podnikateľom, ktorí zamestnávajú množstvo ľudí, a to napríklad inými úverovými linkami.

Uviedol to v utorok premiér Igor Matovič (OĽaNO) na tlačovom brífingu. Ako doplnil, v utorok sa má stretnúť s kľúčovými zamestnávateľmi a rokovať s nimi o riešeniach aktuálnej situácie okolo nového koronavírusu.

Na margo ďalších ekonomických opatrení uviedol, že aj rokovania s príslušnými rezortmi sa naďalej uskutočňujú.

Premiér zároveň vyzýva všetkých podnikateľov, aby nehádzali vinu na krízu alebo na vládu. V prípade pomoci väčším firmám má štát obmedzené možnosti. "Ideme presne podľa koľajníc, ktoré máme nachystané," vysvetlil Matovič.

Na margo prepúšťania nábytkového reťazca Decodom uviedol, že za tým nemusí v plnom rozsahu stáť kríza, ale možno aj jeho nehospodárnosť. "V roku 2018 mala firma stratu tri alebo 3,8 milióna eur. V roku 2018 však nebola kríza," dodal Matovič.

Premiér skonštatoval, že sa nedá vyjsť v ústrety každému, inak by štát skrachoval. "Každý by chcel pokryť svoje straty, ale to sa nedá," podotkol Matovič. "To sa nedá, nedá sa každému vyjsť v ústrety. Na to nie sú peniaze," vyhlásil.

Vláda v nedeľu predstavila sedem základných opatrení na minimalizáciu ekonomických dopadov pandémie. Výrazne ich skritizovali najmä veľké fabriky. Označili ich za nedostatočné.

Podľa premiéra bude práve s kľúčovými zamestnávateľmi ešte rokovať. "Budeme sa snažiť urobiť čo najviac. Jeden a pol miliardy eur (predbežné výdavky pomoci, pozn. agentúry SITA) mesačne je podľa nášho názoru strop, čo si môžeme dovoliť," odkázal Matovič podnikateľskému sektoru.

Podľa neho sa každý bude musieť na tejto kríze podieľať a znášať následky.