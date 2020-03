Pred obchodmi sa tvorili rady, reťazce kritizujú vládu

Obchodníci žiadajú vládu, aby s nimi o opatreniach komunikovala.

30. mar 2020 o 17:04 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

BRATISLAVA. Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje spoločnosti obchodu (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a Tesco) informuje, že v pondelok sa pred mnohými obchodmi tvorili značné rady, niekedy aj so seniormi.

Uviedol to pre TASR predseda SAMO Martin Krajčovič k situácii v obchodných prevádzkach aliancie pre opatrenia súvisiacich s novým koronavírusom nariadené vládou.

"Tak ako sme predpokladali, po prijatí regulácie v sobotu , (v pondelok) od rána bolo veľa prevádzok na Slovensku, kde sa tvorili značné rady pred obchodmi. Častokrát v tých radách stáli aj seniori, čo vzhľadom na veľmi nízku teplotu nebolo pre ich imunitu dobré," spresnil.

Za najproblematickejšie opatrenie považuje SAMO podľa neho reguláciu zákazníkov pri vstupe. V rámci krajín v Európe, ktoré zaviedli takúto reguláciu, vychádza jeden nakupujúci na štyri až 15 m2.

Na Slovensku je to až 25 m2, čiže nie všetci ľudia si budú môcť nakúpiť v obchode v blízkosti svojho domova, pretože ich tie obchody nebudú schopné kvôli regulácii obslúžiť.

Súvisiaci článok Minúta po minúte: Na Slovensku pribudlo 22 nových prípadov koronavírusu Čítajte

"Rovnako si myslíme, že vyhradené hodiny pre seniorov by mali byť iba počas pracovného týždňa. V sobotu nakupujú ľudia pre celú rodinu a ak im neumožníme vstup aj pred obedom, tak hrozí vysoká koncentrácia ľudí pred obchodmi v poobedných hodinách. O to viac, že sa blíži Veľká noc, kedy zo zákona budú zavreté prevádzky v piatok, nedeľu aj pondelok, a sobota tak zostane pre mnohých jediným dňom, kedy si budú môcť nakúpiť. Samo o sebe to prinesie nápor na obchody, o to viac, ak ľudí pred obedom kvôli 'seniorským hodinám' nebudeme môcť pustiť," upozornil.

SAMO podľa Krajčoviča chce týmto apelovať na vládu a ústredný krízový štáb, aby s obchodníkmi o opatreniach komunikovali. Obchodníci by sa o opatreniach nemali podľa neho dozvedať iba z tlačových besied.

"Členovia SAMO podporujú opatrenia na boj proti šíreniu koronavírusu, preto radi prispejeme k ich lepšiemu nastaveniu, vykonateľnosti a aby sa ukázali aj ako účinné nielen na papieri, ale aj v praxi. Zároveň chceme vyzvať zákazníkov, aby sa správali ohľaduplne k našim zamestnancom a k sebe navzájom. Rovnako by mali chodiť na nákup pre domácnosť sami, aby zbytočne neblokovali vstup ostatných zákazníkov, keď prídu spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi," dodal Krajčovič.