Británia smeruje do najhlbšej recesie od finančnej krízy, tvrdia experti

Britská ekonomika by mohla klesnúť v druhom štvrťroku o rekordných 15 percent.

30. mar 2020 o 15:32 TASR

Všetky články, ktoré informujú o mimoriadnych opatreniach a základných zdravotníckych informáciách o novom koronavíruse, budú na SME.sk odomknuté a prístupné pre každého. Považujeme to totiž za verejný záujem. Ak chcete podporiť novinárov a serióznu i overenú žurnalistiku, môžete tak urobiť kúpou predplatného →

LONDÝN. Opatrenia na zastavenie pandémie nového koronavírusu zrejme spôsobia, že britská ekonomika sa v najbližších troch mesiacoch prepadne o 15 percent.

Uviedol to londýnsky think tank Centre for Economics and Business Research (CEBR).

Veľká Británia podľa jeho expertov smeruje do najhlbšej recesie od finančnej krízy z roku 2008.

Britská vláda minulý týždeň prijala reštriktívne opatrenia na zastavenie nákazy a očakáva, že tento týždeň ich ešte sprísni.

Súvisiaci článok Nemecko čaká recesia, podľa analytikov sa nedá odvrátiť Čítajte

Hlavný zdravotný poradca vlády totiž varoval, že sa dá očakávať až 20.000 mŕtvych v súvislosti s nákazou novým koronavírusom.

"Britská ekonomika smeruje do najhlbšej recesie od finančnej krízy, vrátane najredšieho medzikvartálneho poklesu ekonomickej aktivity od začiatku zbierania porovnateľných údajov," uvádza sa v správe CEBR.

Prognóza, ktorá očakáva za tri mesiace od apríla do konca júna prepad hrubého domáceho produktu (HDP) o 15 percent, predpokladá, že "reštrikcie týkajúce sa firiem a širšej populácie sa uvoľnia v 3. kvartáli, keď sa testovanie viac rozšíri, čo podporí efektívnejšiu identifikáciu a izoláciu ohnísk nákazy".

Po uvoľnení reštriktívnych opatrení sa očakáva prudké oživenie v druhej polovici roka. Miera nezamestnanosti by však aj tak mala vyskočiť na 7 percent.

CEBR počíta v tomto roku s poklesom HDP o 4 percentá. V roku 2021 by potom mal HDP vzrásť o 3,5 percent.

CEBR tiež varoval, že firemným investíciám môže trvať desaťročie, aby sa opäť dostali na svoj vrchol z roku 2017, ak ich vláda nedokáže podporiť.

Inštitút tiež počíta s poklesom cien nehnuteľností v najbližších dvoch rokoch zhruba o 15 percent.